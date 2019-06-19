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Флагоносцем белорусской дружины на II Европейских играх станет Владимир Самсонов

20.06.2019 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все ближе к последнему пункту своего маршрута главный символ вторых Европейских игр – «Пламя мира». Эстафета огня продолжает путешествие по столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Флагоносцем белорусской дружины на II Европейских играх станет Владимир Самсонов

Марафон предварил мультиспортивное событие. Он стартовал в Риме, колесил по странам Старого Света, рассказывая всем о ярком предстоящем событии. Символ Игр побывал на горе Монблан и спускался в шахты Солигорска.

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Флагоносцем белорусской дружины на II Европейских играх станет Владимир Самсонов

20 июня он посетит парки и культурные объекты Минска. Побывает в Ботаническом саду, Большом театре оперы и балета, его будут встречать и в парке «Виктории». Факелоносцы эстафеты – а их более полумиллиона – известные люди страны.

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Флагоносцем белорусской дружины на II Европейских играх станет Владимир Самсонов

Людмила Волчек, паралимпийская чемпионка:
Пронести эстафету, принять участие в этом мировом масштабе соревнования – это круто. Это круто, идет мандраж как на Олимпийских играх.

Флагоносцем белорусской дружины на II Европейских играх станет Владимир Самсонов

21 июня эстафета завершит свой путь на стадионе «Динамо», где состоится торжественная церемония зажжения чаши олимпийского огня. Как стало известно, факелоносцем белорусской дружины на таком знаковом событии и капитаном команды станет участник шести Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов мира и Европы Владимир Самсонов. Такое решение принято на общем собрании сборной Беларуси в деревне атлетов.

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Люди в материале: Владимир Самсонов, Людмила Волчек
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Все ближе к последнему пункту своего маршрута главный символ вторых Европейских игр – «Пламя мира». Эстафета огня продолжает путешествие по...
 
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