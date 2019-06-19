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«Шоу просто шикарное»: зрители про репетицию церемонии открытия Европейских игр в Минске
Источник материала: СТВ
До торжественного открытия вторых Европейских игр остается чуть больше суток. Церемония пройдет на минском стадионе «Динамо» уже завтра вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
19 июня на главной спортивной площадке мультифорума состоялась генеральная репетиция. Стать свидетелями грандиозного шоу пришли тысячи людей. Однако организаторы попросили их не вести видеосъемку и не делать фото происходящего. Не пригласили внутрь и журналистов.
Хорошее шоу. Прекрасная постановка, классные динамические эффекты.
Такого не видели. И виртуальная реальность – тоже очень интересно.
Шоу просто шикарное. Рассказывают и про страну, и в целом представлено 50 стран. Все очень хорошо.
Хорошо очень организовано. Ждем уже самого начала Европейских игр.
По словам организаторов, билеты на церемонию распроданы не все, поэтому у желающих увидеть все своими глазами еще есть такая возможность.
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До торжественного открытия вторых Европейских игр остается чуть больше суток. Церемония пройдет на минском стадионе «Динамо» уже завтра вечером, сообщили в...
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