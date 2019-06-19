ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россиянин Кучеров признан самым ценным игроком НХЛ

20.06.2019 12:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российский форвард «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лауреатом Мемориального приза Харта. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).


Никита Кучеров. Фото: nhl.com

Трофей вручается хоккеисту, внесшему весомый вклад в успех команды. Помимо Кучерова на приз самому ценному игроку лиги были номинированы канадцы Сидни Кросби и Конор Макдэвид.

В сезоне-2018/2019 Кучеров набрал 128 очков (41 гол и 87 передач). Это не удавалось ни одному игроку НХЛ с сезона-1995/1996. Форвард также превзошел соотечественника Александра Могильного, который 26 лет удерживал звание самого результативного россиянина в лиге.

Для российских хоккеистов награда стала первой с 2013-го. Тогда трофей Харта получил форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин (в третий раз в своей карьере).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский форвард «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лауреатом Мемориального приза Харта. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
 
Новости дня
Новости разные
 
Афиша праздничных мероприятий фан-зоны II Европейских игр в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика