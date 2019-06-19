Россиянин Кучеров признан самым ценным игроком НХЛ

Источник материала: Tut.by

Российский форвард «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лауреатом Мемориального приза Харта. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).



Никита Кучеров. Фото: nhl.com

Трофей вручается хоккеисту, внесшему весомый вклад в успех команды. Помимо Кучерова на приз самому ценному игроку лиги были номинированы канадцы Сидни Кросби и Конор Макдэвид.

В сезоне-2018/2019 Кучеров набрал 128 очков (41 гол и 87 передач). Это не удавалось ни одному игроку НХЛ с сезона-1995/1996. Форвард также превзошел соотечественника Александра Могильного, который 26 лет удерживал звание самого результативного россиянина в лиге.

Для российских хоккеистов награда стала первой с 2013-го. Тогда трофей Харта получил форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин (в третий раз в своей карьере).