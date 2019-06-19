ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В "Фауне города" умер пёс, которого взяла под опеку французская зоозащитница

20.06.2019 12:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Зоозащитница недавно посещала Беларусь и несколько раз была в пункте временного содержания животных в Минске.


Фото гражданской инициативы "Мы с тобой в одном доме"

На столичном предприятии "Фауна города" умер пёс, опеку над которым взяла известная французская защитница животных Брижит Олуа. Она призвала превратить "Фауна города" в место, где животных стерилизуют, вакцинируют и возвращают в привычную среду или находят им дом.

На сегодня "Фауна города" держит отловленных животных в течение пяти дней, после чего их усыпляют. Брижит Олуа решила подать белорусам положительный пример и выбрала двоих собак, над которыми решила взять опеку. Животным уже нашли дом и готовили к передаче новым хозяевам, но сначала должны были их стерилизовать.

Один из псов, немолодой кобель Виктор, прошёл кастрацию, но после несложной операции его нашли в клетке мёртвым. Белорусские зоозащитники, с которыми пообщался TUT.by, рассказывают, что в "Фауне города" сложные условия для животных: летом они страдают от жары. К тому же умерший пёс был возрастной и с ним не провели предоперационных исследований.

Директор "Фауны" Тамара Цариковская сказала, что будет сделано вскрытие, но полагает, что пёс Виктор мог умереть из-за проблем с сердцем.

Брижит Олуа уже в курсе того что произошло, и "чувствует себя подавлено". Она считает, что ветеринары "Фауны" должны пройти обучение в частной клинике с хорошей репутацией.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зоозащитница недавно посещала Беларусь и несколько раз была в пункте временного содержания животных в Минске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бизнесмен из Франции стал третьим "стомиллиардером" в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика