



Фото гражданской инициативы "Мы с тобой в одном доме"





На столичном предприятии "Фауна города" умер пёс, опеку над которым взяла известная французская защитница животных Брижит Олуа. Она призвала превратить "Фауна города" в место, где животных стерилизуют, вакцинируют и возвращают в привычную среду или находят им дом.





На сегодня "Фауна города" держит отловленных животных в течение пяти дней, после чего их усыпляют. Брижит Олуа решила подать белорусам положительный пример и выбрала двоих собак, над которыми решила взять опеку. Животным уже нашли дом и готовили к передаче новым хозяевам, но сначала должны были их стерилизовать.





TUT.by , рассказывают, что в "Фауне города" сложные условия для животных: летом они страдают от жары. К тому же умерший пёс был возрастной и с ним не провели предоперационных исследований. Один из псов, немолодой кобель Виктор, прошёл кастрацию, но после несложной операции его нашли в клетке мёртвым. Белорусские зоозащитники, с которыми пообщался, рассказывают, что в "Фауне города" сложные условия для животных: летом они страдают от жары. К тому же умерший пёс был возрастной и с ним не провели предоперационных исследований.





Директор "Фауны" Тамара Цариковская сказала, что будет сделано вскрытие, но полагает, что пёс Виктор мог умереть из-за проблем с сердцем.





Брижит Олуа уже в курсе того что произошло, и "чувствует себя подавлено". Она считает, что ветеринары "Фауны" должны пройти обучение в частной клинике с хорошей репутацией.



