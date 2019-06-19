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В "Фауне города" умер пёс, которого взяла под опеку французская зоозащитница
Источник материала: Партизан
Зоозащитница недавно посещала Беларусь и несколько раз была в пункте временного содержания животных в Минске.
Фото гражданской инициативы "Мы с тобой в одном доме"
На столичном предприятии "Фауна города" умер пёс, опеку над которым взяла известная французская защитница животных Брижит Олуа. Она призвала превратить "Фауна города" в место, где животных стерилизуют, вакцинируют и возвращают в привычную среду или находят им дом.
На сегодня "Фауна города" держит отловленных животных в течение пяти дней, после чего их усыпляют. Брижит Олуа решила подать белорусам положительный пример и выбрала двоих собак, над которыми решила взять опеку. Животным уже нашли дом и готовили к передаче новым хозяевам, но сначала должны были их стерилизовать.
Один из псов, немолодой кобель Виктор, прошёл кастрацию, но после несложной операции его нашли в клетке мёртвым. Белорусские зоозащитники, с которыми пообщался
Директор "Фауны" Тамара Цариковская сказала, что будет сделано вскрытие, но полагает, что пёс Виктор мог умереть из-за проблем с сердцем.
Брижит Олуа уже в курсе того что произошло, и "чувствует себя подавлено". Она считает, что ветеринары "Фауны" должны пройти обучение в частной клинике с хорошей репутацией.
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Зоозащитница недавно посещала Беларусь и несколько раз была в пункте временного содержания животных в Минске.
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