Министр финансов Беларуси Максим Ермолович считает, что потери доходов белорусского бюджета от приостановки экспорта нефтепродуктов в апреле-мае из-за поставок "грязной" нефти из России носят временный характер и поступление экспортных пошлин восстановится по мере восстановления объёмов нефтепереработки.





"Мы считаем, что потери (бюджета от сокращения экспортных пошлин на нефтепродукты - ИФ) носят временный характер. Они будут восстановлены за счет восстановления объемов переработки нефти", - сказал Ермолович.





Он также подчеркнул, что пока сокращение экспортных пошлин не оказало негативное влияние на доходы бюджета в целом.





цитирует Интерфакс, "если там и возникали потери, то они за счет роста экономики перекрыты". "Есть четкое понимание того, что в целом за год мы выходим на плановый объем доходов, может даже удастся сформировать доходы с некоторым приростом по отношению к плану", - уверен Ермолович. По его словам,Интерфакс, "если там и возникали потери, то они за счет роста экономики перекрыты". "Есть четкое понимание того, что в целом за год мы выходим на плановый объем доходов, может даже удастся сформировать доходы с некоторым приростом по отношению к плану", - уверен Ермолович.





Министр также подчеркнул, что объём нефтепереработки в Беларуси по итогам 2019 года составит запланированные 18 млн тонн. "У нас есть четкое понимание того, что технологически эти объемы могут быть восстановлены в полном соответствии с первоначальным планом (18 млн тонн - ИФ). Это означает, что потерь доходов в целом по году не будет", - сказал министр.











