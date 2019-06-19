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Министр финансов Беларуси: Потери белорусского бюджета от поставок "грязной" нефти временные
Источник материала: Партизан
Доходы восстановятся с увеличением объемов нефтепереработки.
Министр финансов Беларуси Максим Ермолович считает, что потери доходов белорусского бюджета от приостановки экспорта нефтепродуктов в апреле-мае из-за поставок "грязной" нефти из России носят временный характер и поступление экспортных пошлин восстановится по мере восстановления объёмов нефтепереработки.
"Мы считаем, что потери (бюджета от сокращения экспортных пошлин на нефтепродукты - ИФ) носят временный характер. Они будут восстановлены за счет восстановления объемов переработки нефти", - сказал Ермолович.
Он также подчеркнул, что пока сокращение экспортных пошлин не оказало негативное влияние на доходы бюджета в целом.
По его словам,
Министр также подчеркнул, что объём нефтепереработки в Беларуси по итогам 2019 года составит запланированные 18 млн тонн. "У нас есть четкое понимание того, что технологически эти объемы могут быть восстановлены в полном соответствии с первоначальным планом (18 млн тонн - ИФ). Это означает, что потерь доходов в целом по году не будет", - сказал министр.
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Доходы восстановятся с увеличением объемов нефтепереработки.
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