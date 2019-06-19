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Министр финансов Беларуси: Потери белорусского бюджета от поставок "грязной" нефти временные

20.06.2019 12:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доходы восстановятся с увеличением объемов нефтепереработки.

Министр финансов Беларуси Максим Ермолович считает, что потери доходов белорусского бюджета от приостановки экспорта нефтепродуктов в апреле-мае из-за поставок "грязной" нефти из России носят временный характер и поступление экспортных пошлин восстановится по мере восстановления объёмов нефтепереработки.

"Мы считаем, что потери (бюджета от сокращения экспортных пошлин на нефтепродукты - ИФ) носят временный характер. Они будут восстановлены за счет восстановления объемов переработки нефти", - сказал Ермолович.

Он также подчеркнул, что пока сокращение экспортных пошлин не оказало негативное влияние на доходы бюджета в целом.

По его словам, цитирует  Интерфакс, "если там и возникали потери, то они за счет роста экономики перекрыты". "Есть четкое понимание того, что в целом за год мы выходим на плановый объем доходов, может даже удастся сформировать доходы с некоторым приростом по отношению к плану", - уверен Ермолович.

Министр также подчеркнул, что объём нефтепереработки в Беларуси по итогам 2019 года составит запланированные 18 млн тонн. "У нас есть четкое понимание того, что технологически эти объемы могут быть восстановлены в полном соответствии с первоначальным планом (18 млн тонн - ИФ). Это означает, что потерь доходов в целом по году не будет", - сказал министр.




 
 
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Доходы восстановятся с увеличением объемов нефтепереработки.
 
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