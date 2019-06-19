Пережить 10 дней: где в Минске нельзя будет ездить и парковаться во время Европейских игр

AUTO.TUT.B Y вместе с Дирекцией игр собрал самую полную информацию о дорожных изменениях. Особенно активно вводить ограничения на дорогах стали в последние дни, к тому же в Минск прибыла эстафета «Пламя мира», из-за которой тоже перекрывали улицы. Недовольство водителей очевидно: многие стояли в заторах, не знали, как объехать перекрытия. Минчане теперь даже шутят, что на время Игр водителям проще уехать из города. Чтобы вы не теряли свое время и знали, как лучше ехать по столице в ближайшие 10 дней,Y вместе с Дирекцией игр собрал самую полную информацию о дорожных изменениях.





1 Самые «горячие» транспортные точки города

Итак, игры будут проходить с 21 по 30 июня. Все это время спортсмены и члены команд будут жить в спортивной деревне рядом с проспектом Дзержинского. Рядом, на месте общественной бесплатной стоянки, построили транспортный молл. Оттуда атлетов будут доставлять к месту проведения тренировок и соревнований. Причем делать это должны не более чем за 30 минут.





Центральный транспортный хаб организовали на улице Городской Вал, между Немигой и Интернациональной. Он объединяет маршруты всех объектов игр и предназначен для доставки туда обслуживающего персонала.





Что это значит для обычных водителей? Очевидно, что «горячие» точки лучше не включать в свои маршруты в ближайшие дни. Особенно велик риск застрять в пробке в утренние часы пик.





2 Где нельзя ездить совсем и как быть жильцам перекрытых улиц

Заранее, с начала этой недели, возле транспортного молла и хаба перекрыли часть дороги для движения транспорта. Ездить там будет только транспорт, обслуживающий II Европейские игры. Эти ограничения будут действовать все 10 дней.





Движение ограничили по улице Чюрлениса на участке от проспекта Дзержинского до проезда Каролинского и по проезду Каролинскому от улицы Чюрлениса до местного проезда к Деревне спортсменов.





К нескольким жилым домам на улице Чюрлениса, которые попадают в зону перекрытия, можно проехать по дороге напротив Каролинского проезда. Стоянку у одного жилого дома временно отвели под нужды участников соревнований.





— В качестве компенсации жильцам можно будет бесплатно парковаться на многоуровневой стоянке возле жилого комплекса на улице Каролинской, который специально для этого сдали досрочно. Также есть возможность ставить авто вдоль проезжей части на улице Чюрлениса, — пояснил начальник управления транспортного обеспечения Дирекции Европейских игр Александр Ковшер.





Кстати, нельзя будет припарковать авто на стоянке возле магазина «Алми» — заезд туда разрешен только спортивному транспорту и авто, обслуживающим магазин. Посетителям торговой точки предлагается ставить свои машины через дорогу — возле ТЦ «Титан».









Фото: Ольга Шукайло





Также нельзя ездить по улице Городской Вал на участке от улицы Немиги до улицы Интернациональной. От Интернациональной до проспекта Независимости движение может осуществляться только в сторону проспекта. Жители жилых домов, которые находятся в зоне перекрытия, могут попасть в свои дворы через улицу Володарского, а выехать через проспект Независимости.





3 Где закрыты левые повороты и выделены полосы для спецтранспорта

Для транспорта, обслуживающего спортсменов, по указу президента на проспектах Дзержинского, Победителей и улице Немиге были выделены специальные полосы с разметкой в виде символики Европейских игр. Другой транспорт не имеет права двигаться по таким полосам и останавливаться на них — оштрафуют.





Также на четырех перекрестках на проспекте Дзержинского закрыли левые повороты с обеих сторон:





проспект Дзержинского — улица Голубева — улица Семашко;

проспект Дзержинского — улица Гурского — улица Уманская;

проспект Дзержинского — улица Щорса;

проспект Дзержинского — улица Хмелевского;

проспект Дзержинского — улица Есенина.

Чтобы попасть в нужном направлении, водители могут повернуть направо, развернуться и направляться прямо. В некоторых местах предлагается развернуться на ближайшей развязке.





Также закрыли левые повороты с площади Богушевича на улицу Клары Цеткин и с Немиги на проспект Победителей, повернуть налево можно через новую развязку проспект Дзержинского — переулок Домашевский или через 2-е транспортное кольцо соответственно.





На днях был закрыт местный проезд со стороны улицы Саперов к ТЦ «Замок». Попасть в торговый объект можно со стороны проспекта Победителей и улицы Тимирязева.





Все эти ограничения будут действовать все время, пока будут идти игры.

4 Где лучше не ехать в день открытия Европейских игр

В этот день, 21 июня, эпицентром событий будет стадион «Динамо» (ул. Кирова, 8).





Во время открытия и закрытия игр по периметру этой площадки будет запрещено движение и стоянка транспорта: по улицам Ульяновская, Свердлова (от Ульяновской до пр. Независимости), Ленина (от пр. Независимости до Ульяновской), Кирова (от Свердлова до Ленина), Карла Маркса (от Ленина до Свердлова).





Выезд из дворов жилых домов будет открыт, а вот с въездом могут возникнуть проблемы.





Правда, церемония открытия Игр вносит свои коррективы в организацию движения транспорта не только возле «Динамо», но и на улицах города.





— С 20.00 до 22.00 80 автобусов будут везти спортсменов из деревни на «Динамо». Восемь колонн автобусов будут ехать с промежутками в пять минут. Они проследуют по проспекту Дзержинского — улицам Клары Цеткин, Бобруйской, проспекту Независимости, улицам Свердлова, Ульяновской. В то время, когда колонна будет двигаться, другой транспорт на дорогу выезжать не будет, — предупредили в дирекции.





Организаторы уверяют, что во время проведения самих Игр на «Динамо» движение на прилегающих к стадиону улицах запрещаться не будет, а вот стоянку на улицах Кирова и Ульяновская запретят.

5 Где еще запретят ездить и парковаться

Всего же соревнования пройдут на 12 спортивных площадках, одна из которых — за городом, практически возле каждой из них вводятся ограничения движения транспорта. Вот что нужно знать тем, кто посещает эти объекты или живет рядом.





Дворец спорта (пр. Победителей, 4). На весь период проведения игр прилегающая парковка для граждан будет закрыта. Предлагается оставлять машины на противоположной стороне проспекта.





Спортивно-развлекательный комплекс Falcon Club (пр. Победителей, 20). Въезд для граждан на прилегающую территорию ограничат. Парковаться предлагают через дорогу, возле магазина «Соседи», «Рамонак», проехать к стоянке возле «Дримлэнда».

Республиканский центр олимпийской подготовки по теннису (пр. Победителей, 63). Местный проезд со стороны улицы Саперов будет закрыт для движения транспорта. Оставлять авто можно на многоуровневой парковке ТЦ «Замок».

Многофункциональный культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена» (пр. Победителей, 111). Ограничат движение по улице Проектируемой (от Нарочанской до Радужной).

Многофункциональный культурно-спортивный и развлекательный комплекс «Чижовка-Арена» (ул. Ташкентская, 19). Ограничений по движению не принималось. Слева от арены будет работать гостевая стоянка, которая вмещает около 500 машин.

Спортивно-стрелковый комплекс Sporting Club (пр. Независимости, 193). На время проведения мероприятий будет работать ограничение по въезду на территорию объекта.





Спортивно-стрелковый комплекс им. маршала С. Тимошенко (пр. Независимости, 195). Объект закрытый, въезд на него запрещен в любое время.

Физкультурно-оздоровительный спортивный комплекс «Уручье» (пр. Независимости, 196). Будет закрыто движение по местному проезду вдоль пр. Независимости.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» (ул. Сурганова, 2а). Въезд на территорию со стороны Ботанического сада закроют. Пока нет данных, будет ли разрешена парковка авто на улице Сурганова вдоль обочин, — в дирекции рекомендуют ориентироваться на месте, согласно требованиям ПДД.





«Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам спорта» (г. Заславль, Минская область). Ограничений нет, построена огромная парковка для болельщиков и зрителей.

Где в Минске можно бесплатно припарковаться, если есть билет на Европейские игры (карты)

6 Велогонки перекроют весь центр Минска

Соревнования пройдут с 22 по 25 июня. Место старта и финиша велогонок будет расположено в самом центре города — на Октябрьской площади.





Транспорту нельзя будет проехать 22 июня с 9.30 до 16.30, а 23 июня с 9.00 до 17.30 по маршруту: площадь Октябрьская — проспект Независимости — улица Энгельса — улица Интернациональная — улица Я. Купалы — улица Куйбышева — улица Пашкевич — улица Чичерина — улица Коммунистическая — площадь Победы — улица Фрунзе — улица Первомайская — улица Пулихова — улица Смоленская — улица Тростенецкая — 2-й Велосипедный переулок — улица Ленина — улица Ульяновская — улица Карла Маркса.





Закроют движение авто 24 июня с 7.30 до 13.00 и 25 июня с 7.00 до 17.00 по площади Октябрьской — улице Интернациональной — улице Купалы — улице Куйбышева — улице Пашкевич — улице Богдановича — улице Сторожевской — улице Коммунистической — улице Богдановича — улице Немиге — улице Романовская Слобода — улице Кальварийской — улице Тимирязева — улице Леси Украинки.



