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Фотофакт: После дождика в четверг в Пинске мужчины плыли по улице на лодке
Источник материала: Партизан
Ливень, обрушившийся на Пинск, затопил улицы. Пинчане нашли альтернативу машине.
Сильный дождь 20 июня подтопил улицы Пинска. Неизвестные мужчины нашли необычный способ передвижения по городу – на лодке. Фото и видео плывущих на надувной лодке пинчан появились в
Фото и видео:
Вынуждены «плыть» по улицам были и машины.
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Ливень, обрушившийся на Пинск, затопил улицы. Пинчане нашли альтернативу машине.
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