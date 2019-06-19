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Фотофакт: После дождика в четверг в Пинске мужчины плыли по улице на лодке

20.06.2019 11:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ливень, обрушившийся на Пинск, затопил улицы. Пинчане нашли альтернативу машине.



Сильный дождь 20 июня подтопил улицы Пинска. Неизвестные мужчины нашли необычный способ передвижения по городу – на лодке. Фото и видео плывущих на надувной лодке пинчан появились в паблике «ЧП. Беларусь» в «ВКонтакте».


Фото и видео: vk.com/cpbelarus

Вынуждены «плыть» по улицам были и машины.


 
 
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Ливень, обрушившийся на Пинск, затопил улицы. Пинчане нашли альтернативу машине.
 
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