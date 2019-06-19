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Кучма в Минске назвал условие снятия торговой блокады с ОРДЛО

20.06.2019 11:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Согласно заявлению представителя Украины в ТКГ, пересмотр решения о торговой блокаде ОРДЛО можно будет обсуждать только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил, что Киев будет обсуждать пересмотр решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о торговых ограничениях в неподконтрольные правительству отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) только после возвращения расположенных в них активов в украинское правовое поле. Об этом Кучма заявил по итогам заседания ТКГ в Минске в среду, 19 июня, написала на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны осуществляться исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО, - отметил Кучма.

До этого генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна лишь при их регистрации и уплате налогов в Украине, пишет 112.ua
Напомним также, что в 2017 году были приняты "Порядок перемещения товаров в район или из района проведения АТО", а также приказ министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц "Об утверждении Перечня и объемов товаров, разрешенных для перемещения в/из гуманитарно-логистических центров и через линию соприкосновения".


Документы определяли перечень разрешенных и запрещенных вещей, которые можно перевозить через линию разграничения. Например, с оккупированных территорий разрешалось ввозить товары, цена которых не превышает 10 тыс. гривен, а вес составляет не более 75 кг на человека. И наоборот: в зону ОРДЛО можно было доставить товаров на сумму 20 тыс. и весом до 150 кг на человека.


 
Теги: Минск
 
 
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Согласно заявлению представителя Украины в ТКГ, пересмотр решения о торговой блокаде ОРДЛО можно будет обсуждать только после возвращения украинских активов в...
 
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