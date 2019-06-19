Кучма в Минске назвал условие снятия торговой блокады с ОРДЛО

Леонид Кучма заявил, что Киев будет обсуждать пересмотр решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о торговых ограничениях в неподконтрольные правительству отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) только после возвращения расположенных в них активов в украинское правовое поле. Об этом Кучма заявил по итогам заседания ТКГ в Минске в среду, 19 июня, написала на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске заявил, что Киев будет обсуждать пересмотр решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о торговых ограничениях в неподконтрольные правительству отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) только после возвращения расположенных в них активов в украинское правовое поле. Об этом Кучма заявил по итогам заседания ТКГ в Минске в среду, 19 июня,на своей странице в Facebook его пресс-секретарь





"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны осуществляться исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО, - отметил Кучма.





112.ua До этого генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна лишь при их регистрации и уплате налогов в Украине, пишет

Напомним также, что в 2017 году были приняты "Порядок перемещения товаров в район или из района проведения АТО", а также приказ министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц "Об утверждении Перечня и объемов товаров, разрешенных для перемещения в/из гуманитарно-логистических центров и через линию соприкосновения".









Документы определяли перечень разрешенных и запрещенных вещей, которые можно перевозить через линию разграничения. Например, с оккупированных территорий разрешалось ввозить товары, цена которых не превышает 10 тыс. гривен, а вес составляет не более 75 кг на человека. И наоборот: в зону ОРДЛО можно было доставить товаров на сумму 20 тыс. и весом до 150 кг на человека.



