Оппозиционная партия, в которой лучшие экономисты страны, не может свести концы с концами. Как так получилось?

Партия предлагает своим сторонникам перечислять деньги им на счет по ЕРИП.





Как так получилось, что одна из ведущих белорусских партий, которая никогда не ассоциировалась с бедными людьми, сегодня оказалась без средств к существованию? Почему в партии сегодня такое тяжелое финансовое положение?





С этим вопросом «Белорусский партизан» обратился к доктору экономических наук, почетному председателю ОГП Станиславу Богданкевичу.





– Официальное членские взносы у нас не установлены, поэтому мы все время живем на пожертвования, – объясняет Станислав Богданкевич. – Поэтому трудности есть. Были предложения установить членские взносы, но если члены партии не будут их платить, то Минюст может ликвидировать партию за невыполнение уставного требования. Поэтому политсовет партии и не решается ввести официальные членские взносы.





Некоторые члены ОГП готовы числиться в партии, морально поддерживать ее, но при этом денег платить не хотят. Ну и есть у нас в партии домохозяйки, пенсионеры, люди не очень богатые… Если их заставить платить членские взносы, они могут выйти из партии, и это скажется на численности организации…





До недавнего времени Анатолий Лебедько находил финансы. Были также добровольные взносы от малого и среднего бизнеса. Но их доля не была значительной, предприниматели боятся попасть в немилость из-за финансирования оппозиционной партии, и особенно Лебедько, учитывая его непримиримую, жесткую позицию по отношению к власти.









Нынешний исполняющий обязанности главы партии Николай Козлов человек вроде бы неплохой, просто он связей не имеет, ему сложно решать финансовые вопросы...





А я, кстати, вообще попросился в отставку с должности почетного председателя партии, но на съезде мою просьбу не поддержали. А мне ведь уже 82 года! За женщинами я уже не ухаживаю, а развитию партии готов способность со стороны. Есть молодые, пусть они трудятся! Я сейчас на даче и совершенно счастлив! И я откровенно говорю об этом своим коллегам.





30 лет назад вслед за мной в партию пошли многие чиновники, представители вузов, научной среды. Партия ассоциировалась с успешными людьми. Но они все сегодня уже пенсионного возраста, старые, и утратили свое влияние. Мы уже не можем содержать партию. Нет сегодня буржуазии в партии, в этом и проблема!





Когда я руководил партией, особых финансовых проблем не было. Я много ездил по областям. Вспоминаю, собирались представители малого бизнеса, и они финансировали партию. Помогали деньгами и граждане Беларуси, рабо щие в России. У меня были встречи с одним банкиром из Иркутска, который родился в наших краях, и ему очень хотелось помочь либеральному движению в Беларуси. Банкиры меня приглашали в Москву, финансировали мои поездки и выступления. А сегодня нет результатов.





Какое будущее ждет партию? Если мы за 30 лет не сумели войти в системную оппозицию, до сих пор не имеем своей фракции в парламенте, то какая мы партия? Скорее, оппозиционный блок, широкое движение. Если в стране не будет настоящей демократии, то не будет и будущего у партии. Причем не только у ОГП – это касается всех партий. Я смотрю, как течет партийная жизнь в Украине. Там же совершенно по иному ситуация развивается! У них есть и деньги, и финансирование. Нам такое и не снилось!..





Когда Анна Канопацкая баллотировалась на пост председателя ОГП, она предлагала сделать членские взносы обязательными.





--Я говорила: давайте вводить обязательные членские взносы, это спасет финансовое положение партии, но меня тогда не захотели поддержать, – говорит Анна. – Мотивация была удивительной: взносы очень сложно собирать, кто этим будет заниматься?





Сейчас, если вы откроете Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то вы увидите, что по юридическому адресу ОГП зарегистрирован центр «Европейский диалог», которым руководит Анатолий Лебедько. Он должен платить арендную плату, возмещать расходы на коммунальные и другие услуги. Или этих денег не хватает? А если «Европейский диалог» не платит, то почему этот вопрос не рассматривается на заседании ревизионной комиссии?









Экс-глава ОГП Анатолий Лебедько на все упреки в свой адрес отвечает так:





– ОГП – часть общества, сегодня многие не могут свести концы с концами. ОГП – народная партия, и когда народ испытывает шок, партия как часть народа, также переживает это состояние. Так что ничего удивительного в этом нет.





Есть часть людей, которые сказали: хорошо, я могу 5-10-15 рублей положить на счет ОГП. Я им протяну руку и скажу: «Ребята, спасибо!» А есть люди, которые за 25 лет нахождения в ОГП ни одной копейки туда не пожертвовали. Зато 25 лет выставляют какие-то претензии – при этом совершенно неважно, кто находится во главе партии, упреки есть всегда. А вот соучастия в жизни организации – нет. Значит, эти люди не из ОГП, хотя формально они могут иметь партийный билет.





Вредит ли имиджу партии накануне парламентских выборов признание о том, что у нас нет денег на самое элементарное? На самом деле, сегодня многие в мире существуют благодаря краудфандингу. Я не вижу ничего зазорного в том, чтобы находить деньги у обычных граждан, которые разделяют наши ценности и при этом готовы поддержать нас рублем.





Я не считаю идеальным свое управление партией. У меня был такой подход: если я руководитель, значит, у меня есть ответственность за то, чтобы все механизмы работали без сбоев. Это было моей проблемой и моей задачей. Только моей! Наверное, это было не совсем правильно. Надо, чтобы это стало общей проблемой, каждого члена партии. Нужно было распределить зону ответственности на как можно большее количество людей. Кстати, это еще не поздно сделать сейчас.











