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Оплатят ли такси и билет бизнес-класса? Чиновники о том, как оформлять командировки по новым правилам
Источник материала: Tut.by
В Беларуси в марте
Когда в командировках за границу можно покупать билеты бизнес-класса?
Но у работников и нанимателей остались вопросы по билетам бизнес-класса. Дело в том, что при командировках за границу работникам возмещают расходы по проезду по любым тарифам, кроме бизнес-класса. Но в некоторых ситуациях наниматель может возместить стоимость билетов железнодорожным, воздушным и водным транспортом по тарифам бизнес-класса — «при производственной необходимости и экономической целесообразности покупки таких билетов».
«Возмещение таких расходов производится только с разрешения нанимателя и при наличии подтверждающих документов, — уточняют чиновники.
При этом при изменении условий командировки, в том числе ее сроков и места, когда работник вынужден покупать за границей билеты по тарифам бизнес-класса (для поездки по измененному маршруту либо возвращения к месту постоянной работы раньше или позже запланированного времени), решения нанимателя о приобретении билетов по тарифу бизнес-класса не требуется.
— Кроме того, стоимость проезда железнодорожным и водным транспортом в странах Азии, Африки и Южной Америки возмещается всем командированным работникам по тарифам бизнес-класса, — говорится в пояснении.
Ограничений по возмещению расходов по проезду по тарифам бизнес-класса при командировках в пределах страны не предусмотрено.
Про оплату такси в командировке
Решение о возмещении расходов на оплату такси в месте служебной командировки за границу принимает наниматель, поясняют чиновники. «Решение должно приниматься исходя из производственной необходимости и экономической целесообразности возмещения таких расходов», — говорится в пояснении.
При этом при командировках по стране оплата проезда на такси осуществляется за счет суточных и возмещению не подлежит.
Что изменилось для водителей-международников
Если расходы по найму жилого помещения за границей превышают установленные суммы компенсации, то водителю возмещают расходы на основании
При этом при оплате работнику расходов на служебные командировки как на территории Беларуси, так и за ее пределы освобождаются от подоходного налога с физлиц:
Если работник не предоставит документы, которые подтверждают оплату этих расходов, суммы такой оплаты освобождаются от подоходного налога в пределах установленных норм.
«Оплата расходов по найму жилого помещения и суточных, производимая командированным водителям, осуществляющим международные автомобильные перевозки, в виде общей выплаты без представления подтверждающих документов в пределах размеров, подлежит освобождению от подоходного налога», — уточняют чиновники.
Может ли наниматель через турфирму организовать командировку своего работника?
— При направлении работника в командировку наниматель вправе заключить договор с организацией, оказывающей туристические услуги, или иным субъектом хозяйствования, оказывающим услугу по организации служебной командировки, — поясняют чиновники.
Но есть важный момент. «Для отнесения командировочных расходов, перечисленных выше, в состав затрат, учитываемых при налогообложении, необходимо, чтобы в акте выполненных работ, счете или ином документе, выставляемом исполнителем, содержалась расшифровка по видам расходов в их стоимостном выражении. Кроме того, необходимо наличие всех сопутствующих сделке первичных учетных документов (заверенных копий), подтверждающих произведенные расходы исполнителем (оплата проезда к месту служебной командировки и обратно, найма жилого помещения и других расходов, связанных с организацией поездки)», — отмечают чиновники.
Если в акте выполненных работ будет указана только стоимость услуг (вознаграждение) и отсутствовать детальная расшифровка оказанных услуг, такие расходы нельзя включить в состав затрат, учитываемых при налогообложении прибыли. Причина — невозможно установить связь произведенных затрат с производственной деятельностью организации.
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Оплатят ли такси и билет бизнес-класса? Чиновники о том, как оформлять командировки по новым правилам
В трех ведомствах - Минфине, МНС и Минтруда - пояснили некоторые детали, как правильно отправляться в поездки по работе.
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