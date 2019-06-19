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На 21 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

20.06.2019 12:48 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

На 21 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Из-за ожидаемого шквалистого ветра, а также гроз и града в Беларуси на 21 июня объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, 21июня в Беларуси будет облачно с прояснениями. Втер переменный 5-10 м/с.

Ночью - местами, а днем - на большей части территории страны ожидаются дожди и грозы, при этом местами прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Кроме того, ожидаются сильные ливни, а в отдельных районах - град.

Температура воздуха ночью в разных районах будет варьироваться от 12 до 22 градусов, днем воздух прогреется до 25-30 градусов, по южной половине страны - до 34.

 
 
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Из-за ожидаемого шквалистого ветра, а также гроз и града в Беларуси на 21 июня объявлен оранжевый уровень опасности.
 
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