Друг с собачьим сердцем. Дорого ли содержать собаку в Каталонии?

Источник материала: Аргументы и факты

Не мной и не сейчас сказано, что собака любит своего хозяина больше, чем себя. Собака становится другом, членом семьи, обожаемым существом. А для любой собаки хозяин – это не только вожак стаи, но и небожитель, за которого легко можно отдать и жизнь. Наверное, поэтому собаки так популярны во все времена. Современный хозяин и сам готов стеной встать на защиту своего питомца от недоброжелателей.

Но в нашем циничном мире все стоит денег. И, чтобы обеспечить собаке достойную собачью жизнь, нужно вложить определенные средства. Наш дорогой друг и в плане денежного содержания тоже дорогой. И мы не жалеем денег на наших собак. Можно, конечно, просто купить ошейник и кормить собаку объедками со стола, и я могу понять этих людей. Каждый живет по средствам. Главное- любовь к четвероногому другу.Но в идеале собаке хочется создать достойную жизнь. И большинство людей согласны с этим.

Я хочу рассказать о собачьей жизни в испанской Каталонии. Все плюсы, минусы, расходы , радости и печали представителя славного собачьего рода. Покупка щенка в Каталонии будет вам стоить от 700 евро. Можно взять собаку и в приюте, породистую или беспородную.

Пару лет назад в Каталонии задержали организаторов нелегальных собачьих бегов и нелегальной охоты с участием собак. Преступники получили по заслугам, а бедные истощенные собаки породы испанский гальго попали в приюты. В Каталонии не усыпляют собак, животные могут содержаться в приюте до тех пор, пока не найдется надежный хозяин. Так во многих каталонских семьях появились новые питомцы.

К сожалению, со стороны некоторых жестоких и недобросовестных охотников собаки породы испанский гальго часто подвергаются издевательствам и даже массовым убийствам в конце сезона охоты. Это настоящая трагедия, и об этом кричат во весь голос защитники животных. Сейчас в Каталонии и во всей Испании стараются контролировать этот вопрос и наказывать виновных за жестокое обращение с животными.



Фото: АиФ / Ирина Тесля

Мы нашего любимого французского бульдога Тима купили в зоомагазине. Ему было уже 5 месяцев, а он - бедняга - все сидел в клетке-аквариуме и ждал нас. Когда мы его увидели, то сразу поняли, что это наша собака. К собаке прилагались необходимые документы, выписки о прививках.

Кстати, сейчас по всей Испании запрещено продавать животных в зоомагазинах. Недопустимо держать кошек и собак в клетках. Сейчас щенка можно купить у заводчиков или взять в приюте для животных. После покупки щенка нужно сразу посетить ветеринара. Необходимо оформить собачий паспорт (100 евро), паспорт здоровья, чипировать собачку. А через пару недель по почте хозяева получают еще и пластиковую карточку – еще один документ собаки. Все это стоит денег. Но теперь во всех ведомствах знают, что вы взяли на себя ответственность за собачью жизнь.

Кстати, налог за содержание собаки платить не нужно.Конечно, нужно обязательно получить консультацию ветеринара, узнать о здоровье питомца, составить график прививок. Посещение ветеринара, естественно, не бесплатно. Медицинское обслуживание в Испании бесплатное, но ветеринария - совсем другое дело. Только консультация доктора стоит 30 евро, анализ крови - иот 100 евро, прививка - от 20 евро. А дальше оплата медиинских процедур, уколов.

В нашей клинике есть и собачья парикмахерская. Наш пес короткошерстный, поэтому его только моют и приводят в порядок когти. Такое посещение стоит 20 евро. В Каталонии не принято мыть собак дома, поэтому в парикмахерскую можно попасть только по записи.



Фото: АиФ / Ирина Тесля

Недавно появилась новая услуга. Банк может списывать каждый месяц определенную небольшую сумму на ветеринарное лечение. И собака получает медицинскую помощь по карточке. Доплата - только на некоторые виды услуг. Но по этой системе работают не все ветеринарные клиники. Мы уже привыкли к нашему доктору и клинике, поэтому решили не переходить на новую систему.

Мы, к сожалению, постоянные пациенты ветеринарной клиники. У нашего Тимушки не очень крепкое здоровье. В возрасте одного года с Тимом случился паралич, отказали задние лапы из-за проблем с позвоночником. Тим оказался мужественным и терпеливым пациентом. А ветеринары показали себя настоящими профессионалами. Были и консультации в Ветеринарной академии Барселоны, и лечение в нашей ветеринарной клинике в Таррагоне. Вы не поверите, но через полтора месяца наш Тимоша встал на лапы, сделал первые робкие шаги. Все необходимые животному лекарства в Испании можно купить по ветеринарному рецепту в обычной аптеке. Это касается всех лекарств. Недопустимо, чтобы собака страдала от боли, а хозяева - от бессилия помочь своему питомцу. Специальные препараты только для собак можно приобрести в ветеринарной клинике.

Наши за границей. О Пасхе в Таррагоне и религиозных традициях Каталонии Подробнее

В Каталонии я вижу в основном гуманное отношение к животным. Ветеринары, с которыми нам приходилось общаться, - не только замечательные профессионалы, но и любящие животных люди. Профессию доктора многие сейчас выбирают не из любви к людям, а из-за престижа. В ветеринарии такой номер не пройдет. Ветеринар должен любить животных, иначе он долго не задержится на этой работе. Помните замечательный анекдот?

Приходит ветеринар к терапевту.

Терапевт:

- На что жалуетесь?

Ветеринар:

- Нет, ну так каждый может!

Как говорится- это коротко о профессии ветеринара.

Древнейшая мудрость гласит : «Не живи в городе, где не слышно лая собак». В Таррагоне с этим полный порядок. В Каталонии многие семьи имеют собак. У некоторых даже несколько питомцев. Говорят, что в собаке отражается дух семьи. Если собака злая, значит, и хозяин злой человек. Нервная собака отражает нервозные отношения в семье. С этим трудно не согласиться. В нашем городе редко можно встретить злую собаку.



Фото: АиФ / Ирина Тесля

Только собак бойцовых пород водят в намордниках. Детей с самого юного возраста приучают спрашивать разрешение хозяев, чтобы погладить собаку. Все дело в воспитании питомца. Все собаки рождаются добрыми и милыми щенками, а люди своим воспитанием делают из них либо добряков, либо агрессоров. Наш французский бульдог запросто может занять первое место среди добрейших собак. Агрессия ему вообще не знакома. Он дружит со всеми собаками, вежливо равнодушен к кошкам, приветлив с людьми. Ну а если с поведением собаки возникают проблемы, можно обратиться к профессиональному зоопсихологу. Некоторые наши знакомые пользовались услугами таких специалистов. Результат превзошел все ожидания. Но, конечно, это недешевое удовольствие.

Прежде чем воспитывать собак, нужно воспитать их хозяев. По-моему, с этим в Таррагоне проблем нет. Большинство владельцев собак убирают за своими питомцами во время прогулки. Но бывают, конечно, и исключения. Не без этого.

Чудесный средиземноморский климат идеально подходит для прогулок с собакой, приносит и питомцу, и хозяину положительные эмоции. Только в полуденную жару не стоит долго гулять на солнце, особенно таким собакам, как французские бульдоги. Собак с плоской мордочкой называют брахицефалами. У этих собак много проблем с дыхательной системой. Не стоит усугублять эти проблемы.

В последнее время многие авиакомпании перестали брать на борт собак-брахицефалов. Ветеринары советуют во время путешествий оставлять таких питомцев дома. Как это ни грустно, но это лучший вариант для собаки. На время путешествий мы оставляем нашего Тимушку в собачьем отеле. Собачий отель нужно выбирать очень внимательно, лучше узнать отзывы знакомых и постоянных клиентов. Мы нашли очень хороший и надежный отель, услугами которого пользуемся уже несколько лет. Хозяева отеля внимательно следят за питомцами, правильно их кормят и выпускают погулять в сад и на лужайку. Я называю этот отель «собачьим пионерским лагерем». Стоит собачий отель 25 евро в день.

Но даже в средиземноморском раю наших питомцев подстерегают коварные заболевания, которые характерны для южных стран. Одно из самых опасных заболеваний, которое довольно распространено в Каталонии и на юге Испании, – это лейшманиоз собак (Leishmaniosis ). Это заболевание переносят москиты. Много пишут об этом заболевании. Иногда удивляешься прочитанному. Наш пес тоже переболел этим тяжелым заболеванием, как и многие питомцы наших знакомых. Люди от животных не заражаются, не передается это заболевание и от одной собаки другой.

Каникулы Рекса. Как подготовить домашних животных к летнему сезону? Подробнее

В Каталонии всем собакам делают прививки от лейшманиоза, продаются специальные ошейники, но и это не всегда спасает. Наш Тим заболел и после прививки. Но прививка спасла ему жизнь. Заболевание проявляется в исхудании собаки, анемии, расстройстве пищеварения, ухудшении состояния шерсти. У питомца увеличиваются лимфатические узлы и печень. Сейчас ветеринарными лабораториями Португалии, Испании, Франции разработаны новейшие препараты, которые излечивают собаку без осложнений. Но вирус остается в крови животного на всю жизнь. Наш Тимоша сдает анализ крови 2 раза в год и постоянно принимает необходимые препараты.

Когда видишь больным своего любимого питомца, никаких денег не жаль для его излечения. По мнению ветеринаров, собаки, как и люди, все больше подвержены различным недугам. Тому виной экология, загрязнение планеты. А значит, это мы, люди, виноваты во многом. Неважно, сколько денег мы тратим на содержание собаки. Это может быть и совсем небольшая сумма. Важны любовь к питомцу и внимательное отношение к его здоровью. Хотя не могу отрицать- здоровье тоже стоит денег.

"Собака приносит боль, лишь когда умирает". (Брижит Бардо) Поэтому мы стараемся продлить жизнь любимого питомца. И собаки стоят того, ведь они члены нашей семьи, которые нуждаются в нашей защите.