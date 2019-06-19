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В Бобруйске продают здание лицея. Всего за 331 рубль

20.06.2019 13:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шикарный объект недвижимости для бизнеса со сказочно низкой стартовой ценой выставлен на электронные торги. Речь идет о бобруйском профессиональном лицее № 4 — пятиэтажное здание и гараж продаются всего за 331 рубль.


Фото: «БУТБ-Имущество»

Общая площадь объекта, расположенного в первом переулке Нахимова, 35, — 6234 кв. м. В дополнение к лицею потенциальный покупатель получит право аренды на прилегающую территорию — бетонные подъездные дороги и бордюр, асфальтобетонная площадка и пешеходные дорожки, а также зеленые насаждения общей площадью 1,294 га. На 60 лет.


Фото: «БУТБ-Имущество»

Какие-либо обременения или ограничения по использованию зданий и земельного участка отсутствуют, поэтому новый собственник вправе по своему усмотрению изменить целевое назначение приобретенного объекта недвижимости. Правда, в этом случае ему придется получить в Бобруйском горисполкоме разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и разработать проект на строительство или реконструкцию объекта в срок, не превышающий 2 лет.

Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере одной базовой величины — 25,5 руб. Заявления от возможных участников принимаются до 24 июня включительно. В качестве претендентов могут выступать белорусские и иностранные юридические лица и индивидуальные предприниматели. Торги состоятся 28 июня на площадке «БУТБ-Имущество».

 
 
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