Теннисист во время матча выронил ракетку - пришлось доигрывать ногами. И вышло зрелищно

Источник материала: Tut.by

На турнире категории ATP 500 в немецком Галле играли французы Жо-Вильфрид Цонга и Бенуа Пэр. Последний во время подачи выронил ракетку и просто не успевал ее поднять. Посмотрите, как ему пришлось доигрывать. И хотя очко он проиграл, вышло очень зрелищно!