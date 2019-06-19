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Теннисист во время матча выронил ракетку - пришлось доигрывать ногами. И вышло зрелищно

20.06.2019 13:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На турнире категории ATP 500 в немецком Галле играли французы Жо-Вильфрид Цонга и Бенуа Пэр. Последний во время подачи выронил ракетку и просто не успевал ее поднять. Посмотрите, как ему пришлось доигрывать. И хотя очко он проиграл, вышло очень зрелищно!

 
 
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Во время матча теннисисты продемонстрировали и свои футбольные навыки!
 
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