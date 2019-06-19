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Михаил Мархель стал новым главным тренером сборной Беларуси по футболу

20.06.2019 13:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новым главным тренером сборной Беларуси по футболу стал 52-летний специалист Михаил Мархель, сообщает официальный сайт АБФФ.


Фото: АБФФ

В качестве игрока он провел более двух сотен матчей на профессиональном уровне, причем как внутри Беларуси, так и за ее пределами. На родине Михаил Михайлович защищал цвета бобруйского «Шинника», столичных «Динамо», «Торпедо-МАЗа» и «Звезды-ВА-БГУ», могилевского «Днепра» и «Молодечно-2013». За пределами Беларуси Мархель отметился удачным легионерским опытом в первенствах России, Венгрии и Югославии.

Тренерскую карьеру специалист начал в 1997 году. За время профессиональной деятельности четырежды выводил сборные страны (U-17, U-19) в элитные раунды чемпионатов Европы. В 2011 году, будучи ассистентом главного тренера молодежной сборной, помог команде U-21 завоевать бронзовые награды чемпионата Европы. В 2012 году в качестве ассистента главного тренера олимпийской сборной Беларуси готовил команду и выступал с ней на Играх в Лондоне.

В 2019 году был назначен рулевым молодежной сборной Беларуси, во главе которой стартовал с победы 10:0 над Гибралтаром — крупнейшей за всю историю официальных международных выступлений наших команд на международной арене.

 
 
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Новым главным тренером сборной Беларуси по футболу стал 52-летний специалист Михаил Мархель.
 
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