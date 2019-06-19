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После сильного ливня по Пинску плавали на лодке

20.06.2019 13:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ливень, который обрушился на Пинск утром 20 июня, затопил улицы города.


Затопленная улица Поселковая. Фото: pinsknews.by

Дождь подтопил дороги и тротуары в центре и на окраинах, сообщили TUT.BY читатели, а соцсети заполнили фотографии последствий непогоды.

Некоторые горожане и вовсе решили передвигаться по городу на надувной лодке.

Видео: ЧП Беларусь

Фото и видео: читатель Дмитрий

Улица Брестская

Улица Первомайская

Улица Первомайская

Улица Первомайская
 
 
Ссылка на источник 49
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Дождь подтопил дороги и тротуары в центре и на окраинах.
 
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