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После сильного ливня по Пинску плавали на лодке
Источник материала: Tut.by
Ливень, который обрушился на Пинск утром 20 июня, затопил улицы города.
Дождь подтопил дороги и тротуары в центре и на окраинах, сообщили TUT.BY читатели, а соцсети заполнили фотографии последствий непогоды.
Некоторые горожане и вовсе решили передвигаться по городу на надувной лодке.Видео:
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Дождь подтопил дороги и тротуары в центре и на окраинах.
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