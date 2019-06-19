В Гомеле женщине по ошибке выдали в банке лишних 5 тысяч рублей

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, женщина пришла в банк для проведения валютно-обменной операции. В ходе процедуры кассиром были выданы клиентке лишние 5 тысяч рублей. Женщина не обратила на это внимание и, взяв все средства, покинула отделение.

К поискам женщины были подключены правоохранители. 20 июня ее личность была установлена. По информации УВД Гомельского облисполкома, клиентка банка вернула все «лишние» деньги обратно в отделение.

Отметим, если клиент банка отказывается добровольно вернуть ошибочно выданную сумму денег, то ему может грозить уголовная ответственность. Будут ли какие-либо правовые последствия для женщины по итогам данного инцидента, не сообщается.