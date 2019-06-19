ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле женщине по ошибке выдали в банке лишних 5 тысяч рублей

20.06.2019 13:16 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Гомеле женщине по ошибке выдали в банке лишних 5 тысяч рублей
Фото из открытых источников

Как стало известно, женщина пришла в банк для проведения валютно-обменной операции. В ходе процедуры кассиром были выданы клиентке лишние 5 тысяч рублей. Женщина не обратила на это внимание и, взяв все средства, покинула отделение.

В Гомеле женщине по ошибке выдали в банке лишних 5 тысяч рублей В Полоцке учительница выставила себе «лишние часы» на 2000 рублей

К поискам женщины были подключены правоохранители. 20 июня ее личность была установлена. По информации УВД Гомельского облисполкома, клиентка банка вернула все «лишние» деньги обратно в отделение.

Отметим, если клиент банка отказывается добровольно вернуть ошибочно выданную сумму денег, то ему может грозить уголовная ответственность. Будут ли какие-либо правовые последствия для женщины по итогам данного инцидента, не сообщается.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел 18 июня в отделении банка в Центральном районе Гомеля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Теннисист во время матча выронил ракетку - пришлось доигрывать ногами. И вышло зрелищно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика