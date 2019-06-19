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В 2021 году Россия получит оружие, которое американцы назвали «идеальным»

20.06.2019 13:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2021 году Россия завершит создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, сказанные на коллегии по вопросам реализации гособоронзаказа.


Фото: bmpd.livejournal.com

ЗРПК «Панцирь-СМ» — глубоко модернизированная версия комплекса «Панцирь-С». Известно, что новая версия должна получить ракеты повышенной дальности, а также сможет обнаруживать, сопровождать и поражать больше целей, чем раньше, на большем расстоянии.

Ранее американское издание National Interest писало, что возможности «Панциря» уникальны, и назвало ЗРК «идеальным оружием» для отражения массированных атак, в которых могут участвовать БПЛА. По версии издания, столь эффективной системы противовоздушной обороны ближнего действия, как «Панцирь», США пока не имеют.

 
 
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Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.
 
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