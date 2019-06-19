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В 2021 году Россия получит оружие, которое американцы назвали «идеальным»
Источник материала: Tut.by
В 2021 году Россия завершит создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ». Об этом
ЗРПК «Панцирь-СМ» — глубоко модернизированная версия комплекса «Панцирь-С». Известно, что новая версия должна получить ракеты повышенной дальности, а также сможет обнаруживать, сопровождать и поражать больше целей, чем раньше, на большем расстоянии.
Ранее американское издание National Interest
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Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.
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