В 2021 году Россия получит оружие, которое американцы назвали «идеальным»

Источник материала: Tut.by

В 2021 году Россия завершит создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, сказанные на коллегии по вопросам реализации гособоронзаказа.



Фото: bmpd.livejournal.com

ЗРПК «Панцирь-СМ» — глубоко модернизированная версия комплекса «Панцирь-С». Известно, что новая версия должна получить ракеты повышенной дальности, а также сможет обнаруживать, сопровождать и поражать больше целей, чем раньше, на большем расстоянии.

Ранее американское издание National Interest писало , что возможности «Панциря» уникальны, и назвало ЗРК «идеальным оружием» для отражения массированных атак, в которых могут участвовать БПЛА. По версии издания, столь эффективной системы противовоздушной обороны ближнего действия, как «Панцирь», США пока не имеют.