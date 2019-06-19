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Представлен новый компактный кроссовер Kia Seltos

20.06.2019 13:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня компания Kia показала свой новый компактный кроссовер, предназначенный для продаж по всему миру. Премьера автомобиля прошла на специальном мероприятии в Дели — Индия станет стартовым рынком для новинки, с которой марка Kia только сейчас выходит на местный рынок.


О том, как будет выглядеть Seltos, мы уже знали за несколько недель до премьерного показа машины. Как и ожидалось, в его облике без особого труда угадывается Hyundai Creta, с которой Seltos роднит и техническая платформа — при этом «паркетник» Kia, как сообщалось ранее, окажется чуть больше размером, хотя точных данных компания почему-то не привела. Зато пиарщики Kia растолковали происхождение имени Seltos — истоки находятся в греческой мифологии и легенде о Кельте (Celtos), сыне Геркулеса, отличавшемся смелым и твердым характером.


Начальные версии Seltos получат 16- и 17дюймовые колесные диски, в распоряжении топ-версий окажутся 18-дюймовые. Снимков салона кроссовера Kia пока не предоставила, но в пресс-релизе говорится о «широких и плавных линиях» и 10,25-дюймовом сенсорном экране информационно-развлекательной системы (у самых богатых версий). Среди опций заявлены также атмосферная подсветка, проектор показаний приборов на лобовое стекло и аудиосистема Bose.


В зависимости от рынка, Seltos будет предлагаться с двумя бензиновыми и одним дизельным мотором. Это 1,6-литровый турбомотор мощностью 177 лошадиных сил, 149-сильный «атмосферник» объемом 2 л и 1,6-литровый турбодизель с отдачей 136 сил. Коробок передач также три — вариатор, 6-ступенчатый «автомат» или 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.


О полном приводе в заявлении Kia ни слова, зато упоминается система Drive Mode Select с возможностью выбора одного из трех режимов движения (Normal, Eco и Sport). Кроме того, предусмотрены и три дополнительных алгоритма работы ездовой электроники (Wet для мокрого покрытия, Mud и Sand для грязи и песка).


На другие рынки, среди которых значится и российский, автомобиль может выйти под другим именем — под каким, узнаем уже в 2020 году

 
 
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Сегодня компания Kia показала свой новый компактный кроссовер, предназначенный для продаж по всему миру. Премьера автомобиля прошла на специальном мероприятии в...
 
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