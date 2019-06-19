В Гомеле в банке женщине дали лишние 5 тысяч рублей. Теперь ее ищут

Источник материала: Tut.by

В Гомеле кассир одного из банков по ошибке передала клиентке лишние 5 тысяч рублей. Теперь женщину разыскивает милиция.





Инцидент произошел во время валютно-обменной операции 18 июня.

Милиция проводит проверку и устанавливает личность и местонахождение женщины.

Того, кто узнал женщину на фото, просят сообщить по телефонам: +375 25 601−66−62 или 102.