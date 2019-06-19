|
В Гомеле в банке женщине дали лишние 5 тысяч рублей. Теперь ее ищут
Источник материала: Tut.by
В Гомеле кассир одного из банков по ошибке передала клиентке лишние 5 тысяч рублей. Теперь женщину
Инцидент произошел во время валютно-обменной операции 18 июня.
Милиция проводит проверку и устанавливает личность и местонахождение женщины.
Того, кто узнал женщину на фото, просят сообщить по телефонам: +375 25 601−66−62 или 102.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел во время валютно-обменной операции 18 июня.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)