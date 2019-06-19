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В Гомеле в банке женщине дали лишние 5 тысяч рублей. Теперь ее ищут

20.06.2019 13:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле кассир одного из банков по ошибке передала клиентке лишние 5 тысяч рублей. Теперь женщину разыскивает милиция.


Инцидент произошел во время валютно-обменной операции 18 июня.

Милиция проводит проверку и устанавливает личность и местонахождение женщины.

Того, кто узнал женщину на фото, просят сообщить по телефонам: +375 25 601−66−62 или 102.

 
Теги: Гомель
 
 
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Инцидент произошел во время валютно-обменной операции 18 июня.
 
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