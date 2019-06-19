Могилевчане 2 года добивались «пустой дороги» возле городской больницы. Получилось?

Источник материала: Tut.by

Могилевчане два года просили чиновников и гаишников решить проблему с движением по улице Боткина возле городской больницы. Допросились: тут, наконец, начали штрафовать любителей парковаться на остановке и пригрозили эвакуацией всем, кто игнорирует знаки и превращает дорогу в тест водителей на маневренность. Результат — налицо.





Местный житель Александр Пикуля говорит, что начал обивать пороги чиновников в апреле 2017-го, но активно — год назад. Он перечисляет, у кого и сколько раз был на приеме и звонил на прямые линии, но проблема не решалась.

Стопка ответов у могилевчанина занимает отдельную папку. В них — констатация факта: мол, да, парковочных мест для тех, кто хочет оставлять транспорт возле больницы, не хватает, потому машины ставят вдоль дороги, а это резко уменьшает ее пропускную способность. Строить новую парковку негде — рядом водоохранная зона реки Дебря. Максимум можно увеличить существующую парковку — на три места там, где росли снесенные деревья, — но это будет нескоро. А сотрудники ГАИ периодически патрулируют улицу. И вообще «вопрос на контроле».

Казалось, пусть бы водители сами разбирались со своими нарушениями. Но дело в том, что по улице Боткина ходит единственный автобус № 39, маршрут которого пролегает через микрорайон Подгорная. Это большой частный сектор вокруг одноименной улицы в низине в центре Могилева, в котором живет около 2,5 тыс. человек, из них более 600 — пенсионеры. Для многих этот автобус — единственная возможность ездить на работу, учебу, домой, иначе придется идти пешком пару-тройку километров.

А автобус начал сильно сбиваться с графика. Причина — припаркованные с нарушениями вдоль узкой улицы машины.





— Иногда машины ставили прямо на остановке, так, что автобус и близко к ней не мог подъехать. К тому же улица узкая, и если кто-то поставит свою машину абы как, автобус может просто не проехать — такое было не раз. Сколько тут зеркал снесли, сколько поцарапали машин — кошмар просто, — говорит Александр Пикуля. — Только я точно знаю о четырех таких авариях, в которых пострадали машины жителей Подгорной. А в этом году 26 апреля водитель микроавтобуса чуть не подрался с водителем автобуса, хотя был неправ. Он выезжал и не уступил общественному транспорту, а разминуться они не могли. Выскочил из машины, минут пять что-то кричал, хотел уже кулаками махать. А тут все пассажиры автобуса вышли с ним разбираться — больше 30 человек. Так он сел и быстренько уехал.

К экс-главе Могилевской области Владимиру Доманевскому Александр Пикуля, говорит, ходил и звонил с этой проблемой до последнего. И к новому председателю облисполкома Леониду Зайцу пошел практически сразу. Повторил ему свои предложения обойтись минимальными усилиями: контролировать ситуацию силами сотрудников ГАИ, нанести разметку — сплошную желтую полосу — вдоль бордюра, в дополнение к знакам, а также установить предупреждение об эвакуации авто в случае нарушения.

— Еще при Доманевском желтую полосу нанесли — но только в районе спуска, где идет реконструкция горбольницы, чтобы машины не мешали грузовикам. Разве сложно было продлить эту линию, раз видят и знают, что тут такая проблема с движением? — задает риторический вопрос Пикуля. — Разметку и сейчас не продлили, но патрульные машины стали ездить по улице Боткина непривычно часто. И парковаться все стали по правилам — мы проверяли несколько дней в разное время для чистоты эксперимента.

Жители Подгорной объясняют: просто нарушителей стали штрафовать. Потому автобус ходит по графику, на работу никто не опаздывает. Но все равно переживают за то, что порядок продлится недолго. Что ж, посмотрим.



