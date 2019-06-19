Нину Багинскую оштрафовали на 16,6 тысячи долларов за акции протеста

Источник материала: KYKY

72-летняя беларуская активистка Нина Багинская рассказала журналистам «Настоящего времени», сколько штрафов у нее накопилось за акции, в которых она участвовала. Сумма перевалила за 16,6 тысячи долларов.

Нина Багинская – минчанка. Протестовать на улицу она впервые вышла в далеком 1988 году, когда Зенон Позняк и инженер Евгений Шмыгалев выпустили статью о том, как в Куропатах расстреляли от 30 до 200 тысяч человек. А заметной персоной в кругу активистов она стала 2006 году: тогда Евгений Отцецкий сфотографировал женщину с бело-красно-белым флагом перед отрядом милиции.

За все время Нина участвовала во множестве акций, где ее неоднократно задерживали силовики. Последний арест Багинской связан как раз с Куропатами: активистка выражала протест против строительных работа на мемориале, когда там сносили 70 крестов, о чем мы писали . Свою позицию активистка объясняет так: «Где я родилась – это моя земля, и тут должны царить мой язык и моя культура».

Долг перед государством Багинской составил почти 16,6 тысячи долларов, хотя общую сумму штрафов она считать давно перестала. Как выяснили корреспонденты «Настоящего времени», с 2016 года из пенсии женщины удерживали 20% в качестве компенсации, а с 2017-го – все 50%. Но Нина не падает духом: она считает, что власть не вечная, а в Беларуси чем хуже, тем лучше. Так люди быстрее понимают, что происходит. Интересно, что Багинская всякий раз отказывается от какой-либо финансовой помощи от приятелей и даже родственников: она уверена, что этот крест должна нести только она сама. Несмотря на это, когда три года назад у беларуски конфисковали микроволновку и стиральную машину, пользователи сети быстро собрали деньги, чтобы купить ей новую технику.

На данный момент власти арестовали две дачи Нины. Их выставили на продажу. Пока покупателей не нашлось.

Фото обложки: svaboda.org.