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Бернар Арно стал третьим в мире человеком с состоянием в более чем 100 миллиардов долларов

20.06.2019 13:39 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Бернар Арно стал третьим в мире человеком с состоянием в более чем 100 миллиардов долларов

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно стал третьим человеком в мире, состояние которого превысило отметку в 100 млрд долларов.

Как пишет Bloomberg, состояние Бернарда Арно составило 100,4 млрд долларов. Это 3% от ВВП всей Франции. Бернар Арно - богатейший человек Европы, а свое состояние он заработал, контролируя почти половину парижского LVMH и 97% акций Christian Dior.

До этого стомиллиардный рубеж превысили основатель Microsoft Билл Гейтс (106 млрд долларов) и владелец Amazon Джефф Безос (119 млрд долларов). Правда, потом Билл Гейтс пожертвовал 35 млрд долларов в Фонд Билла и Мелинды Гейтс, а Джефф Безос стал беднее на 40 млрд после развода с Маккензи Безос.

 
 
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Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно стал третьим человеком в мире, состояние которого превысило отметку в 100 млрд долларов.
 
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