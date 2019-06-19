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Бернар Арно стал третьим в мире человеком с состоянием в более чем 100 миллиардов долларов
20.06.2019 13:39 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно стал третьим человеком в мире, состояние которого превысило отметку в 100 млрд долларов.
Как пишет Bloomberg, состояние Бернарда Арно составило 100,4 млрд долларов. Это 3% от ВВП всей Франции. Бернар Арно - богатейший человек Европы, а свое состояние он заработал, контролируя почти половину парижского LVMH и 97% акций Christian Dior.
До этого стомиллиардный рубеж превысили основатель Microsoft Билл Гейтс (106 млрд долларов) и владелец Amazon Джефф Безос (119 млрд долларов). Правда, потом Билл Гейтс пожертвовал 35 млрд долларов в Фонд Билла и Мелинды Гейтс, а Джефф Безос стал беднее на 40 млрд после развода с Маккензи Безос.
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Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно стал третьим человеком в мире, состояние которого превысило отметку в 100 млрд долларов.
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