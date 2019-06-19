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Михаил Мархель стал новым главным тренером футбольной сборной Беларуси

20.06.2019 13:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Михаил Мархель стал новым главным тренером футбольной сборной Беларуси
БЕЛТА

Михаил Мархель стал новым главным тренером футбольной сборной Беларуси. Такое решение сегодня принято на заседании Исполкома ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

До этого Михаил Мархель возглавлял молодежную сборную Беларуси, которая недавно успешно стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы. На посту главного тренера национальной сборной он сменил Игоря Криушенко, под началом которого команда крайне неудачно начала выступление в квалификации Евро-2020. Белорусские футболисты потерпели четыре поражения подряд - в гостях от сборных Нидерландов (0:4) и Северной Ирландии (1:2) и дома от Германии (0:2) и Северной Ирландии (0:1).

Свой следующий поединок в отборочной группе С сборная Беларуси проведет 6 сентября в Таллинне против эстонских футболистов.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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На посту главного тренера национальной сборной он сменил Игоря Криушенко, под началом которого команда крайне неудачно начала выступление в квалификации Евро-2020.
 
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