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Как обезопасить свою карточку от мошенников? Простые рекомендации от МВД

20.06.2019 14:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правоохранители предупреждают: крупные международные мероприятия приковывают внимание не только болельщиков, но мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как обезопасить свою карточку от мошенников? Простые рекомендации от МВД

Не исключено, что повышенный интерес поклонников спорта к Минску в ближайшие дни может стать привлекательным и для киберпреступников. Чтобы обезопасить себя при снятии наличности либо при расчетах банковской картой, достаточно следовать простым рекомендациям.

Как обезопасить свою карточку от мошенников? Простые рекомендации от МВД

Кирилл Вяткин, заместитель начальника УРПСВТ МВД:
Хотелось бы дать несколько рекомендаций. Перед тем, как пользоваться банкоматом, следует обратить внимание на наличие посторонних устройств на нем в районе картоприемника либо в районе клавиатуры для набора ПИН-кода.

Процесс набора ПИН-кода должен оставаться максимально конфиденциальным. Если на банкомате отсутствует защитный кожух, который закрывает клавиатуру, рекомендуется просто прикрыть ее сверху рукой либо бумажником.

Если при пользовании банкоматом возникают определенные проблемы с установкой банковской платежной карты внутрь картоприемника, либо банковская карта в принципе не принимается банкоматом, невозможно ее установить, это тоже вызывает определенные подозрения. Рекомендуем отказаться от использования данного терминального устройства.

Как обезопасить свою карточку от мошенников? Простые рекомендации от МВД

Важно помнить, что злоумышленнику нужна не сама банковская карта, а информация на ней. Поэтому не стоит делиться своими личными данными даже при «заманчивых» предложениях и «выгодных» условиях.

Лучше избегать передачи карты кому-либо вообще, даже в магазине, кафе или автозаправке. Тот же кассир или официант должен предоставить платежный терминал, чтобы клиент проводил все операции самостоятельно.

Как обезопасить свою карточку от мошенников? Простые рекомендации от МВД

Люди в материале: Кирилл Вяткин
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Правоохранители предупреждают: крупные международные мероприятия приковывают внимание не только болельщиков, но мошенников, сообщили в...
 
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