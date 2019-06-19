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7-летний ребёнок попал под колёса «Нивы» в Ивановском районе

20.06.2019 12:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 июня примерно в полшестого вечера в деревне Верхустье Ивановского района произошёл наезд на ребёнка.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 57-летняя жительница Иваново за рулём машины «ВАЗ-21214» ехала по улице Нестерука.  

7-летний ребёнок попал под колёса «Нивы» в Ивановском районе
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

На закруглении дороги перед автомобилем на дорогу выбежал 7-летний школьник. Мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован.  

Ведётся проверка.  

Летом 2019 года в Гомеле Opel сбил ребёнка на роликах, который выехал на проезжую часть.  

Пострадавший был доставлен в реанимацию – подробнее здесь.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 19 июня примерно в полшестого вечера в деревне Верхустье Ивановского района произошёл наезд на ребёнка.   Как сообщает ГАИ УВД Брестского...
 
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