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7-летний ребёнок попал под колёса «Нивы» в Ивановском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 июня примерно в полшестого вечера в деревне Верхустье Ивановского района произошёл наезд на ребёнка.
Как
На закруглении дороги перед автомобилем на дорогу выбежал 7-летний школьник. Мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Ведётся проверка.
Летом 2019 года в Гомеле Opel сбил ребёнка на роликах, который выехал на проезжую часть.
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Новости Беларуси. 19 июня примерно в полшестого вечера в деревне Верхустье Ивановского района произошёл наезд на ребёнка. Как сообщает ГАИ УВД Брестского...
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