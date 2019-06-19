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Владимир Самсонов понесет флаг Беларуси на открытии Европейских игр

20.06.2019 14:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Владимир Самсонов понесет флаг Беларуси на открытии Европейских игр
Reuters

В Минске стартуют II Европейские игры. Белорусская сборная определилась со своим капитаном и флагоносцем на церемонии открытия соревнований. Им станет опытный представитель настольного тенниса Владимир Самсонов.

Владимир Самсонов понесет флаг Беларуси на открытии Европейских игр Выше знамя. Кто был удостоен чести идти перед сборной Беларуси?

Кроме того, на общем собрании сборной Беларуси был определен спортсмен, который произнесет клятву от имени всех атлетов на открытии Игр. Почетную миссию доверили чемпионке I Европейских игр по женской борьбе белорусской спортсменке Василисе Марзалюк.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. спортсменов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград.

 
Теги: Минск
 
 
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II Европейские игры стартуют 21 июня в Минске. Церемония открытия пройдет на столичном стадионе «Динамо».
 
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