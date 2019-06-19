Поглощение, новый директор. Какие перемены произошли в июне в УКСах Минска

Источник материала: Tut.by

В июне в минских УКСах произошло два значимых изменения, которые повлияют на их работу, а значит, в перспективе и на застройку города. Во-первых, УКС Заводского района поглотил УКС «Восток», во-вторых — в УКС «Запад» назначили нового директора. Подробности — в материале.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Присоединение «Востока»

В начале июня завершилось присоединение более слабого УКСа «Восток» (Первомайский и Партизанский район) к более сильному УКСу Заводского района, который строит объекты по всей столице. Как мы писали ранее , власти приняли такое решение в целях совершенствования финансово-хозяйственной деятельности УКСов районов Минска. Тогда планировалось, что все работники «Востока» будут трудоустроены у нового нанимателя в порядке перевода.

Но были у этой идеи и скептики. Один из собеседников портала говорил, что если присоединить неэффективное предприятие к эффективному, то это лишь ослабит эффективное предприятие — и не более того. Другие источники портала предлагали разобраться, за счет чего вообще УКС «Восток» стал слабым. Они обращали внимание, что за последние 5−8 лет у предприятия не было ни одного участка для строительства жилья по коммерческим ценам, что законодательно ограничивало его максимальной прибылью в 5%. В то же время у некоторых других УКСов соотношение коммерческого и социального строительства могло составлять 50 на 50.

Новый директор «Запада»

В середине июня перемены произошли и в УКСе «Запад», куда назначили нового директора. Им стал Юрий Кочерго. До конца 2018 года он был зампредом комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома, потом — замгендиректора «Минскстроя».



Фото: Realt.by

По словам собеседников портала, Кочерго должен придать работе УКСа «Запад» новый импульс, хоть у предприятия и нет каких-то глобальных проблем. Сейчас организация строит два дома для многодетных на улице Алибегова.

У старого же директора «Запада» закончился контракт.