ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мой ЗОЖ как в песне у "Ленинграда"». Анна Бонд с астмой снова готовится переплыть Босфор

20.06.2019 13:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В прошлом июле ведущая и блогер Анна Бонд переплыла Босфор с бронхиальной астмой за час и 38 минут. После заплыва между Европой и Азией, который стал неслабым испытанием для организма, Бонд божилась беречь себя, наконец побыть девочкой и перейти на настоящий ЗОЖ с аэробикой и йогой в комплекте. На вопрос, получилось ли жить по плану, Анна отвечает: «Что вам сказать? Этим летом я снова собираюсь переплыть Босфор. Но не просто переплыть, а привезти оттуда видеофильм и рассказать, как все устроено на самом деле».

«Думаю, все началось с неправильных нагрузок в бассейне»

Примерно за месяц до заплыва через Босфор в 2018 году Анна Бонд попала в больницу с приступами удушья. Диагноз — астма. Рекомендации врачей — отказаться от тяжелых физических нагрузок и тем более заплыва на открытой воде.

— Понятно, что свою астму физического усилия я заработала во многом благодаря «ЗОЖу». В кавычках. Думаю, все началось с неправильных нагрузок в бассейне. На первых тренировках я плавала классическим одесским брассом. Потом тренеры поставили технику. Но, как только я проплывала небольшую дистанцию, начинала задыхаться. Около полугода у меня был кашель, но я не обращала на него внимания. В итоге за полгода сменила три тренера. Стало полегче, когда мне объяснили, что в плавании на длинные дистанции надо минимизировать работу ног, которые расходуют больше всего кислорода, и работать только руками.

Но правильной техники недостаточно. Надо было соблюдать спортивный режим, высыпаться, следить за здоровьем. А я во время подготовки часто нарушала эти правила. Апогеем стал рабочий трип в Грузию. Что такое Грузия? Это много-много вина, хачапури и грузин (смеется).

Когда вернулась домой, до Босфора оставалось полтора месяца. Я в панике: «Все, не переплыву, пропустила столько тренировок! Что делать?». Продолжила тренироваться в бассейне, но мой организм, наверное, думал: «Че за насилие, вообще, происходит? Она зожница или кто?». В итоге через пару недель после Грузии пришлось вызывать скорую, когда одним утром начала задыхаться, как показывают в американском кино.

Анна вспоминает, как в столичной «двойке» в отделении пульмонологии профессор напугал ее словом астма.

— Я спорила: «Вы что? Такого не может быть! Я же спортивный человек. У меня может быть бронхит, трахеит, но только не астма». Придумывала варианты болезней, потому что психологически было важно, чтобы мне не поставили астму. Я же видела, как люди с этими препаратами ходят. В общем, с тех пор сама всегда ношу в сумке баллончик сальбутамола. Сейчас вон такая жаркая погода, приходится часто пользоваться.

«Положу GoPro в декольте и сниму видео о Босфоре»

Несмотря на диагноз, Анна Бонд не отказалась от своей затеи и решила все-таки покорять Стамбульский пролив.

— Чаще всего от окружающих звучал вопрос: «Зачем тебе это надо?». Раньше и сама не понимала, зачем люди бросают челленджи, называла марафонцев сектантами, пока не попала в эту среду.

Меня до сих пор удивляют претензии людей, которые говорят: «Делать тебе нечего!». Так, а что мне делать: сесть за баром в клубе, прожигать свободное время на Зыбицкой? Или жить в режиме «дом-магазин-дети»? Это у меня уже было. Лучше я отправлюсь в очередное приключение и не буду лишать себя водоворота эмоций и событий. Плюс в прошлом году я заранее объявила, что буду стартовать. Вся страна переживала, доплывет Анна Бонд или нет. Я не могла досрочно сойти с дистанции.

И Анна Бонд доплыла. Причем с достойным временем — час и 38 минут. Но в Минск вернулась с мыслями: «Все, теперь только ЗОЖ, йога и аэробика для девочек». Правда, неуемная энергия взяла верх над здравым смыслом. Прошел год и ведущая снова готовится плыть из Азии в Европу.

— Четвертого января мой азарт и адреналин опять заиграли, и я решила поучаствовать в розыгрыше слотов на заплыв. В этом году организаторы подняли цены на регистрационный взнос — со 120 до 200 долларов. И желающих было полно. Но слот я все-таки выиграла.


Фото: Юлия Кирейчик

На этот раз планирую плыть спокойно, а не как в прошлом году, когда у меня горели нервы. Тогда все месяцы подготовки проходили в диком психологическом стрессе. Я так себя накручивала, что даже личная жизнь рухнула — не выдержал мой любимый друг напряжения. Сказал, как только я подписалась под эту затею, всё пошло не так.

— Почему снова решила плыть? — переспрашивает Анна. — Жизнь одна. Я проживаю ее так, как мне хочется, без оглядки. Есть ощущение, что год назад я что-то недоделала. Я не планирую улучшать время и ставить рекорды. Зачем? Лучшее враг хорошего. Я хочу снять видео, чтобы показать людям, что такое Босфор на самом деле. Там все очень строго с техникой безопасности — организаторы просят снимать даже крестики и сережки-гвоздики. Но я уже придумала, как протащить в море GoPro, — в декольте положу!

Хочется показать людям реальность заплыва, потому что вокруг Босфора столько легенд и мифов. Например, многие считают, что в этом заплыве ты железно придешь на финиш, хотя везет не всем. За 700 метров до конца пловца ждет встречное течение, с которым надо не слабо побороться, прежде чем взберешься на понтон. Помню свои ощущения: финиш вижу, гребу изо всех сил, а он не приближается. Рядом пловцы в панике, обессиленные, долбят меня ногами и руками, у всех затуманены мозги, дикая мясорубка. Мне в тот момент помогло то, что заранее посмотрела ролик триатлонцев и знала, какой темп выбрать. А многие люди ведь не в курсе нюансов. Теперь вот хочу снять кино, чтобы все рассказать. Тем более я отучилась на кафедре режиссуры в Академии искусств и сама делаю многие свои ролики.

Ну и приятная вещь, почему у меня есть мотивация плыть: я на всех своих стартах зарабатываю. Привлекаю партнеров и получаю фидбэк. За один старт на выходе имею минимум несколько тысяч долларов. Хорошо же?

«Несмотря на образ хулиганки, перед Босфором я брала благословение у батюшки»

Анна Бонд не уверена, что в этом году Босфор ей снова покорится.

— Вот вы думаете, у меня получится? Я сама реально не знаю. Если мне повезло тогда, не значит, что повезет и сейчас. Я не тренируюсь пять-шесть раз в неделю, как год назад, а хожу в бассейн три дня из семи. Весь свой прошлогодний путь я прошла в молитве — молилась в морскую бездну и в небо. Без божьей помощи точно бы этого не сделала.

Несмотря на мой образ драйвовой хулиганки, я верующая и даже благословение брала у батюшки на исповеди. Помню, он тогда задумался, благословлять ли меня на заплыв — дело было в больнице в пульмонологическом отделении. Спросил: «А не гордыня ли это у вас? Вы что думаете, вы сами все это делаете?». Я его заверила: «Батюшка, да вы что! Я знаю, что все это высшие силы, конечно, с божьей помощью». Он благословил, а я прибежала в палату, включила интернет и загуглила, что такое гордыня в широком смысле. В моем понимании гордыня — это высокомерие, а, оказывается, гордыня — это то, что присутствует в моей жизни. В общем, пришлось глубоко изучить вопрос. Все мы не без греха.

А вот у врачей Бонд решила не просить благословения на очередной Босфор. Вряд ли бы выпросила. Они плавание в бассейне рекомендуют — «только без хлорки и в лайтовом режиме».

— Я до сих пор часто просыпаюсь оттого, что не хватает воздуха. С шести до семи утра меня мучит удушающий кашель. Приходится дышать сальбутамолом, чтобы хоть немного поспать. Для ремиссии астму нужно лечить и уделять ей внимание. А я человек, который не любит болеть и еще больше не любит лечиться. Понимаю, что организм надо холить и лелеять, но не делаю этого.


Фото: фото: Юлия Кирейчик

Хотя, честно скажу, история Юлии Началовой меня взбодрила и испугала. Публичные люди часто живут в эйфории и востребованности, игнорируя свое здоровье. И вот такой печальный конец.

Когда года полтора назад я начала задыхаться, сказала себе: «Кажется, сам боженька наступил мне на горло, чтобы я взяла передышку». В этот раз по возвращении с Босфора точно перейду на щадящий режим. А то мама очень переживает: в прошлом году плакала и просила отказаться от заплыва. Хотя она, конечно, годится моими успехами, следит за новостями в инстаграме.

Я решила так: вернусь домой из Турции и займусь здоровьем, а то в отпуске не была уже несколько лет. Начну делать зарядку, кататься на велосипеде, пойду на танцы — усилим женскую энергию. В общем, перестану заниматься насилием над собой и уйду в физкультуру. Или переключусь на что-то другое. Может, мне ребенка надо родить? Тогда начнутся совсем другие заботы и появится ответственность не только за себя. Маленькие дети отлично дисциплинируют и дают новый смысл жизни.

«В большинстве случаев мой ЗОЖ оказывается как в песне у „Ленинграда“»

Анна Бонд честно говорит, что не считает себя зожницей. Задумывается, знает ли хоть одного адепта-ЗОЖ, который живет без срывов. И через секунд 20 отвечает: нет таких.

— Как-то раз встретила на Октябрьской известного городского вегана. Я стою с майонезным сэндвичем, а он, «зеленый», просит укусить. И в это же время успевает капать на мозги в фэйсбуке и рассказывать всем, какой правильный образ жизни надо вести, отказавшись от мяса и прочего. Я не строю из себя гламурную диву, которая бегает марафоны, а на работе за углом стоит с сигареткой. Я настоящая, а не мнимый зожник.

В большинстве случаев мой ЗОЖ оказывается, как в песне у «Ленинграда». Питаюсь так, как хочется моему организму. К сладкому я равнодушна. Зато ночью могу съесть шаурму или купить двойной «Биг-Мак». Хотя приступы правильного питания у меня тоже бывают — тогда выбираю мясо и салаты.

А вообще, считаю, что женщина выглядит хорошо не благодаря соблюдению всех этих правил, а когда она влюблена, никому не завидует и желает добра всему миру.

Читайте также

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Михаил Мархель стал новым главным тренером футбольной сборной Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика