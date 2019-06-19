22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории Беларуси – День всенародной памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. В дань памяти и уважения героям тех страшных событий на Смолевиччине, как и во многих городах мира, накануне этой даты ежегодно проходит акция «Свеча памяти».

«Свеча памяти» – это международная акция, участники которой с 2009 года ежегодно накануне 22 июня зажигают свечи в честь солдат и мирных жителей, погибших в Великой Отечественной войне. Спустя десятилетия память о жертвах войны соединяется со светлой памятью представителей всего военного поколения советских людей, своими подвигами на фронте и героическим трудом и лишениями в тылу завоевавших великую Победу, которую мы унаследовали как бесценный дар. Миллионы свеч памяти 22 июня в окнах домов и на военных мемориалах – это не только знак общей скорби народов победивших фашизм, но символ глубокой благодарности и единства в оценке нашего исторического прошлого во имя будущего человечества. Поэтому акция «Свеча памяти» проходит в десятках стран мира.

К Международной акции «Свеча памяти» может присоединиться любой желающий, и для этого необязательно приходить на торжественный митинг. Достаточно зажечь свечу дома, вспомнить погибших родственников, земляков и соотечественников… И до тех пор память будет бессмертна, пока в окнах наших квартир и домов в этот вечер будут теплиться зажженные огоньки, а вечный огонь – гореть в унисон с десятками лампадок и свечей, которые приносят к стелам погибших героев люди.

Вечером, 21 июня, на центральной площади нашего города, возле стелы погибшим героям также прошел митинг-реквием «Свеча памяти», посвященный 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Подробнее о нем читайте в следующем номере газеты.