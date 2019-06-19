Значки «Физкультурник Беларуси» получили самые спортивные смолевичане

Минувшие выходные на Смолевиччине были ознаменованы яркими спортивными событиями. Это – встреча «Пламени мира» II Европейских игр, где эстафету огня принимали КФХ «Green Ranch», индустриальный парк «Великий камень», мемориальный комплекс «Курган Славы», это и спортивный праздник на стадионе «Виктория» по случаю сдачи нормативов государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь.

Для того, чтобы получить значок отличия, учащиеся, работники предприятий и организаций со всего Смолевичского района должны были пройти шесть этапов, которые включены в программу физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь, и сдать следующие нормативы: прыжки в длину с места, наклон вперед из положения сидя, подтягивание на высокой перекладине, отжимание, поднимание туловища из положения лежа, челночный бег и бег 30 м. Уровень физической подготовленности граждан определялся с учетом половозрастных категорий.





Нужно отметить, что оценка физической подготовки выставлялась на основе балльной системы. Каждый показанный результат, например, время преодоления дистанции или количество подтягиваний, соответствовал определенному количеству баллов по таблице нормативов. Когда все испытания были пройдены, баллы суммировались, и на основе этого показателя выставлялась итоговая оценка.

Но пока определялись спортивные лидеры этого года, нагрудный значок «Физкультурник Беларуси» в начале мероприятия получили победители, выполнившие нормативы ГФОК в 2018 году: старший налоговый инспектор ИМНС Республики Беларусь по Смолевичскому району Наталья Брюханова, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Наталья Денисевич, начальник газовой службы ОАО «Смолевичи Бройлер» Андрей Королецкий и ведущий ветеринарный врач предприятия Марина Сазоник, заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 1 им. В.Ф.Купревича Алеся Дашук, экономист планово-экономического отдела центральной районной больницы Ольга Жигалко, обработчик информации ЖКХ Ольга Креймер, начальник управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Илона Гриневецкая и начальник планово-экономического отдела Ольга Кашевская, учитель физической культуры и здоровья Будаговского УПК детский сад-средняя школа Сергей Партыко, начальник отдела экономики райисполкома Надежда Дайлида, а также школьники Никита Смаргович, Егор Кича, Юлия Райченок. Кроме этого, ряду учащихся района заместитель председателя райиспокома Игорь Кузнецов вручил нагрудные значки «Олимпийские надежды» и «Спортивная смена».





С каждым годом число предприятий и организаций, которые приобщаются к активному образу жизни, увеличивается. К постоянным участникам спортивно-массовых мероприятий, а среди них – Смолевичский районный исполнительный комитет, ОАО «Смолевичи Бройлер», КУП «Смолевичское ЖКХ», ОАО «ТБЗ Усяж», управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, районный центр гигиены и эпидемиологии, добавляются новые участники, а это значит, что традиция проведения подобных соревнований продолжится.





Конечно, несмотря на то, что все нормативы участникам знакомы с детства, выполнить их – задача не из легких, но здесь включался спортивный азарт, и все этапы спортсменам покорялись легко. Понятно, что на отлично нормативы сдали не все, но атмосферу командного единства, силу духа и волю к победе, можно не сомневаться, прочувствовали все без исключения спортсмены.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.