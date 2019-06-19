Самая ржавая дверь в Минске. Мы ее не искали, но нам прислали фото

Источник материала: Tut.by

Похоже, мы теперь знаем, в каком доме в Минске находится самая ржавая дверь. Судя по фотографиям, она стоит на запасном выходе из подъезда в 12-этажке по улице Одоевского, 46/1. Жильцы сообщают, что недавно они пережили капремонт, но дверь почему-то в строительную смету не попала.



До и после капремонта. Фото предоставлено читателем

Одноподъездная панельная высотка на Одоевского была построена в 1978 году и еще ни разу серьезно не ремонтировалась. Поэтому когда в начале прошлого года ЖЭС-53 взялся за капремонт, все обрадовались.



Фото предоставлено читателем

По проекту капремонта менялось покрытие кровли, трубы, проводка, двери на этажах, окна в подъездах, заделали швы на стенах, отремонтировали балконы. Финансирование капремонта велось с перерывами, но все же большую часть работ удалось завершить к апрелю 2019 года. Осталось закончить благоустройство во дворе.



Фото предоставлено читателем

И решить, что делать со ржавой металлической дверью в подъезд: ремонтировать ее или красить не имеет смысла, она прогнила насквозь. В таком состоянии она была и до начала капремонта. Игорь, который живет в доме, объяснил, что ее поставили в то же время, что и центральную входную, лет 15 назад. Причина ужасного состояния находится прямо над дверью: козырек над входом протекал, вода постоянно на нее попадала.

— Входную дверь просто покрасили, а вот эту, замена которой очевидна, нет, — говорит Игорь. — Мы обращались на 115.бел, и нам объяснили: не включили в смету, поэтому не меняли. А почему не включили и за чей счет ее будут менять?



Фото предоставлено читателем

Сейчас за счет жильцов ведется ремонт подъезда. Предложат скинуться и на дверь?

Главный инженер ЖКХ № 1 Фрунзенского района Иван Купич в комментарии TUT.BY пояснил, что замена дверей запасного выхода в капремонт не входит. Но эту дверь планируется поменять в ходе текущего ремонта в четвертом квартале, после процедуры торгов по определению подрядчика. То есть ее заменят за бюджетные деньги.