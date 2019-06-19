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Наказаны маршрутчики солигорского направления.
20.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
14 июня 2019 20:17 2634
Наказаны маршрутчики солигорского направления
За нарушение правил перевозки пассажиров из Минска в Солигорск почти на тысячу рублей оштрафованы два маршрутчика.
В суде Солигорского района были рассмотрены дела в отношении индивидуальных предпринимателей Александра Владимировича Волчка и Николая Викторовича Гринцевича, которые во время контрольно-профилактических мероприятий технического характера не подчинились транспортным инспекторам.
Документы проверяющим не предоставил и Николай Гринцевич. Суд постановил оштрафовать водителей. Первый должен выплатить два штрафа (общая сумма 459 рублей), второй — один (382 рубля 50 копеек).
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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14 июня 2019 20:17 2634 Наказаны маршрутчики солигорского направления ...
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