Наказаны маршрутчики солигорского направления.

За нарушение правил перевозки пассажиров из Минска в Солигорск почти на тысячу рублей оштрафованы два маршрутчика.

В суде Солигорского района были рассмотрены дела в отношении индивидуальных предпринимателей Александра Владимировича Волчка и Николая Викторовича Гринцевича, которые во время контрольно-профилактических мероприятий технического характера не подчинились транспортным инспекторам.



Как рассказал МЛЫН.BY заместитель начальника филиала Транспортной инспекции Минтранса по Минску и Минской области Олег Яшкевич, индивидуальный предприниматель Александр Волчок 11 апреля, находясь в Минске в районе остановочного пункта «Автоваз», проигнорировал требование инспектора остановиться, а затем на остановочном пункте «Институт культуры» отказал в проверке документов.

