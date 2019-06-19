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Наказаны маршрутчики солигорского направления.

20.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


14 июня 2019 20:17 2634

Наказаны маршрутчики солигорского направления

Автор: Эдуард Кидяев.

За нарушение правил перевозки пассажиров из Минска в Солигорск почти на тысячу рублей оштрафованы два маршрутчика. 

Наказаны маршрутчики солигорского направления.

В суде Солигорского района были рассмотрены дела в отношении индивидуальных предпринимателей Александра Владимировича Волчка и Николая Викторовича Гринцевича, которые во время контрольно-профилактических мероприятий технического характера не подчинились транспортным инспекторам.

Как рассказал МЛЫН.BY заместитель начальника филиала Транспортной инспекции Минтранса по Минску и Минской области Олег Яшкевич, индивидуальный предприниматель Александр Волчок 11 апреля, находясь в Минске в районе остановочного пункта «Автоваз», проигнорировал требование инспектора остановиться, а затем на остановочном пункте «Институт культуры» отказал в проверке документов.

Наказаны маршрутчики солигорского направления.

Документы проверяющим не предоставил и Николай Гринцевич. Суд постановил оштрафовать водителей. Первый должен выплатить два штрафа (общая сумма 459 рублей), второй — один (382 рубля 50 копеек).

— Нарушения законодательства в области автомобильного транспорта, допущенные перевозчиками, получили справедливую оценку в суде, — заключил Олег Яшкевич.

Источник: сайт МЛЫН.BY.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Минск
 
 
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14 июня 2019 20:17 2634 Наказаны маршрутчики солигорского направления ...
 
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