«Мы хотим, чтобы дети хорошо учились. Но давайте не забывать про их души!»

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Некогда!

«Бабушка, у меня мячик под диван закатился! Помоги мне его достать!» - «Потом, у меня руки грязные, я котлеты делаю». Потом котлеты жарятся и невозможно отойти от плиты, потом ужин, мытье посуды… Вот уже и спать пора, а мячик все ещё под диваном. «Завтра достанем, внучок». Ну завтра, так завтра.

«Убери игрушки», - это уже бабушка просит ребенка. «Потом, я рисую», - отвечает тот. Через пять минут она напоминает снова, потом еще раз. Игрушки все так же разбросаны… Ваш внучок непослушный? Ленивый? Его нужно наказать? Нет! Просто он понял, что бабушка не выполняет его просьбу, потому что занята. А он не выполнил просьбу бабушки по той же веской причине.

«Продвинутые»

Очень «продвинутые» сейчас родители, даже ходят на курсы, где их учат развивать своих малышей. Дочь, оставляя мне внука на лето, наставляла: «Каждый вечер обязательно полистайте альбом с репродукциями картин. Но не просто картинки рассматривайте, а с пользой: например, видите корабль - говори: слово «корабль» - мужского рода. А «палуба» какого? А «море»? Чтобы не забывал выученного в школе». Я представила: поведу внука в музей. И перед полотном мы поговорим о море, о буре, о спасшихся людях и их судьбах. И тут я: «А «корабль» какого рода? А «буря»? А «волна»?». А если картина не про море и героев на ней не счесть, можно и математикой заняться... Мы все хотим, чтобы наши дети и внуки хорошо учились. Но давайте при этом не будем делать так, чтобы черствели их души. Какая разница, какого рода, например, «война»? На полотнах с батальными сценами не это главное.

Ю. А. Гусева, Минск