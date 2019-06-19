ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы хотим, чтобы дети хорошо учились. Но давайте не забывать про их души!»

20.06.2019 14:26 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

«Мы хотим, чтобы дети хорошо учились. Но давайте не забывать про их души!»
Фото из открытых источников

Некогда!

«Бабушка, у меня мячик под диван закатился! Помоги мне его достать!» - «Потом, у меня руки грязные, я котлеты делаю». Потом котлеты жарятся и невозможно отойти от плиты, потом ужин, мытье посуды… Вот уже и спать пора, а мячик все ещё под диваном. «Завтра достанем, внучок». Ну завтра, так завтра.

«Убери игрушки», - это уже бабушка просит ребенка. «Потом, я рисую», - отвечает тот. Через пять минут она напоминает снова, потом еще раз. Игрушки все так же разбросаны… Ваш внучок непослушный? Ленивый? Его нужно наказать? Нет! Просто он понял, что бабушка не выполняет его просьбу, потому что занята. А он не выполнил просьбу бабушки по той же веской причине.

«Продвинутые»

Очень «продвинутые» сейчас родители, даже ходят на курсы, где их учат развивать своих малышей. Дочь, оставляя мне внука на лето, наставляла: «Каждый вечер обязательно полистайте альбом с репродукциями картин. Но не просто картинки рассматривайте, а с пользой: например, видите корабль - говори: слово «корабль» - мужского рода. А «палуба» какого? А «море»? Чтобы не забывал выученного в школе». Я представила: поведу внука в музей. И перед полотном мы поговорим о море, о буре, о спасшихся людях и их судьбах. И тут я: «А «корабль» какого рода? А «буря»? А «волна»?». А если картина не про море и героев на ней не счесть, можно и математикой заняться... Мы все хотим, чтобы наши дети и внуки хорошо учились. Но давайте при этом не будем делать так, чтобы черствели их души. Какая разница, какого рода, например, «война»? На полотнах с батальными сценами не это главное.

Ю. А. Гусева, Минск

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интересные наблюдения о современных детях и родителях прислала в редакцию постоянная читательница "АиФ"...
 
Новости дня
Новости разные
 
Правядзём лета з карысцю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика