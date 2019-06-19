ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Топовый смартфон Huawei подешевел в Сети почти на 25%

20.06.2019 14:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Huawei P30 Pro представили в конце марта, а продажи в Беларуси стартовали в апреле. С того момента гаджет успел существенно подешеветь.


Официальная цена смартфона составляет 2399 рублей, в интернет-магазинах на старте продаж он продавался примерно за такую же цену. Сегодня в Сети смартфон можно приобрести за 1840−1850 рублей. Разница в цене составляет почти 25%. Чтобы увидеть все цены, нажмите на кнопку «Все предложения на Kupi.TUT.BY».

Напомним: смартфон выполнен из стекла и защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Диагональ экрана составляет 6,5 дюймов, матрица — OLED. Процессором выступает фирменный Kirin 980, оперативной и постоянной памяти — 8 и 256 ГБ. Емкость аккумулятора — 4200 мАч. Основная камера — четверная, с 5-кратным оптическим зумом.

В нашем обзоре мы назвали P30 Pro одним из лучших камерофонов на сегодня. Практически в любых условиях (днем, ночью, в помещениях при искусственном освещении) аппарат выдает прекрасные снимки. Это подтверждает и ресурс DxOMArk, занимающийся тестированием камер смартфонов. В их рейтинге P30 Pro находится на первом месте среди всех конкурентов.

К спорным моментам отнесли поддержку карт памяти nanoSD, купить которые до сих пор достаточно сложно, а также одинарный мультимедийный динамик — на роль переносной колонки P30 Pro явно не тянет. Встроенный в экран разговорный спикер назвать очень важной инновацией сложно — собеседника через него слышно неплохо, но и с обычным спикером проблем наверняка бы не возникло.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гаджет начал продаваться в апреле.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы хотим, чтобы дети хорошо учились. Но давайте не забывать про их души!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика