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Топовый смартфон Huawei подешевел в Сети почти на 25%
Источник материала: Tut.by
Официальная цена смартфона составляет 2399 рублей, в интернет-магазинах на старте продаж он продавался примерно за такую же цену. Сегодня в Сети смартфон можно приобрести за 1840−1850 рублей. Разница в цене составляет почти 25%. Чтобы увидеть все цены, нажмите на кнопку «Все предложения на Kupi.TUT.BY».
Напомним: смартфон выполнен из стекла и защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Диагональ экрана составляет 6,5 дюймов, матрица — OLED. Процессором выступает фирменный Kirin 980, оперативной и постоянной памяти — 8 и 256 ГБ. Емкость аккумулятора — 4200 мАч. Основная камера — четверная, с 5-кратным оптическим зумом.
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К спорным моментам отнесли поддержку карт памяти nanoSD, купить которые до сих пор достаточно сложно, а также одинарный мультимедийный динамик — на роль переносной колонки P30 Pro явно не тянет. Встроенный в экран разговорный спикер назвать очень важной инновацией сложно — собеседника через него слышно неплохо, но и с обычным спикером проблем наверняка бы не возникло.
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Гаджет начал продаваться в апреле.
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