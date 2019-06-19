Топовый смартфон Huawei подешевел в Сети почти на 25%

Источник материала: Tut.by

Huawei P30 Pro представили в конце марта, а продажи в Беларуси стартовали в апреле. С того момента гаджет успел существенно подешеветь.





Официальная цена смартфона составляет 2399 рублей, в интернет-магазинах на старте продаж он продавался примерно за такую же цену. Сегодня в Сети смартфон можно приобрести за 1840−1850 рублей. Разница в цене составляет почти 25%. Чтобы увидеть все цены, нажмите на кнопку «Все предложения на Kupi.TUT.BY».

Напомним: смартфон выполнен из стекла и защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Диагональ экрана составляет 6,5 дюймов, матрица — OLED. Процессором выступает фирменный Kirin 980, оперативной и постоянной памяти — 8 и 256 ГБ. Емкость аккумулятора — 4200 мАч. Основная камера — четверная, с 5-кратным оптическим зумом.

В нашем обзоре мы назвали P30 Pro одним из лучших камерофонов на сегодня. Практически в любых условиях (днем, ночью, в помещениях при искусственном освещении) аппарат выдает прекрасные снимки. Это подтверждает и ресурс DxOMArk, занимающийся тестированием камер смартфонов. В их рейтинге P30 Pro находится на первом месте среди всех конкурентов.

К спорным моментам отнесли поддержку карт памяти nanoSD, купить которые до сих пор достаточно сложно, а также одинарный мультимедийный динамик — на роль переносной колонки P30 Pro явно не тянет. Встроенный в экран разговорный спикер назвать очень важной инновацией сложно — собеседника через него слышно неплохо, но и с обычным спикером проблем наверняка бы не возникло.