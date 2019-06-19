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Автоматы для Королёва, баллистические ракеты и бортовые ЭВМ. Как БЭМЗ работал на советский оборонпром

20.06.2019 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В истории Бреста есть малоизвестные факты, связанные с закрытой космической темой.

Автоматы для Королёва, баллистические ракеты и бортовые ЭВМ. Как БЭМЗ работал на советский оборонпром

Связаны они с продукцией Брестского электромеханического завода. Еще в 1968 году в конструкторское бюро Сергея Королева было поставлено несколько автоматов считывания многоканальных осциллограмм. 

Как рассказал ветеран завода, начальник специального конструкторского бюро БЭМЗа Олег Понарин, после освоения производства перфоленточных, перфокарточных устройств и комплексов алфавитно-цифровых дисплеев начали их штатные поставки в составе ЭВМ типа «Минск» и ЕС ЭВМ в наземные измерительные пункты и центры управления полетами. ЭВМ ЕС-1022, произведенная на заводе, в составе системы обработки данных функционировала на научно-исследовательском судне АН СССР «Академик Королев».

Автоматы для Королёва, баллистические ракеты и бортовые ЭВМ. Как БЭМЗ работал на советский оборонпром

В 1974 году БЭМЗ справился с архисложным заданием – освоением производства управляющей цифровой вычислительной машины межконтинентальных баллистических ракет морского базирования. Главный конструктор – академик Николай Семихатов, который возглавлял научно-производственное объединение «Автоматика» в Свердловске.

В 80-е годы основной продукцией завода стали системы спецназначения: бортовые ЭВМ воздушного базирования «А-30» и «А-50», разработанные в Московском НИИ «АРГОН», главный конструктор – доктор технических наук Виктор Пржиялковский, и универсальные мобильные ЭВМ наземного базирования – РВ ЭВМ, разработчиком которых был Минский НИИЭВМ, главный конструктор – доктор технических наук Георгий Лопато. По производству РВ ЭВМ Брестский электромеханический завод в СССР был головным предприятием.

Автоматы для Королёва, баллистические ракеты и бортовые ЭВМ. Как БЭМЗ работал на советский оборонпром

Бортовые ЭВМ воздушного базирования составляли основу автоматизированных систем управления подразделениями ВВС. Бортовые ЭВМ «А-50» были важным элементом системы дальнего радиолокационного обнаружения «А-50», размещенных на на борту транспортного самолета ИЛ-76.

Комплексы ряда возимых ЭВМ входили в состав автоматизированных систем управления структур сухопутных и ракетных войск стратегического назначения.

Изделия были отгружены в Москву в адрес НИИ космического приборостроения и Центральное научно-производственное объединения «Комета», а также научно-производственное объединение прикладной механики имени Михаила Решетнева в Красноярске.

Работы по тематике завершены в 1997-1998 годах изготовлением терминальной ЭВМ «Неман-1К», разработанной НИИЭВМ. Изделием были оснащены действующие центры управления полетами уже в структуре военно-космических сил России.

С освоением продукции аэрокосмического назначения Брест не только в республике, но и в Советском Союзе приобрёл статус центра по производству электронно-вычислительных комплексов общепромышленного и оборонного назначения наряду с Загорским электромеханическим заводом, Минским производственным объединением вычислительной техники.

К сожалению, эта сторона деятельности в истории города не нашла отражения ни в печатных изданиях, ни в экспозициях музеев города. Могут возразить, что продукция носила закрытый характер. Теперь этого нет. Возврат авиалайнера ИЛ-18 в Брест был бы идеальной формой исправления допущенной ошибки. В нём можно было бы разместить экспозиции о космосе: о Петре Климуке, о продукции, которую выпускали на предприятиях города в интересах освоения космического пространства, о корифеях отечественной авиации – уроженцах Бреста, о Героях Советского Союза.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  В истории Бреста есть малоизвестные факты, связанные с закрытой космической темой. Связаны они с продукцией Брестского электромеханического завода. Еще в 1968...
 
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