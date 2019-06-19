Источник материала: Виртуальный Брест

Наша первая встреча состоялась семь лет назад, в апреле 2012-го. Узнав, что в 38-й гвардейской отдельной мобильной бригаде есть вакансии военнослужащих по контракту, Наталья Соловьян – тогда еще девятнадцатилетняя студентка Брестского государственного колледжа связи, заручившись ходатайством воспитателей и педагогов пришла в часть на собеседование.





Тогда я служил в 38-й и проводил собеседование. Приметил в этой светловолосой, миловидной девушке с открытым взглядом необычную для ее ровесников твердость характера, уверенность в своих силах и… какой-то мальчишечий азарт. Впрочем, Наташа и не скрывала, что в детстве предпочитала мальчишечьи игры, умела за себя постоять и мечтала служить в армии.

Десантники спортивную, целеустремленную девушку приметили, взяли, но сразу же без всяких послаблений отправили проходить «курс молодого бойца». Занятия по Уставам, физической, строевой, огневой, специальной подготовке чередовались со сборами по воздушно-десантной подготовке и прыжками с парашютом.

На этом «испытания на прочность» не закончились, а, наоборот, пошли по нарастающей. Всего через пару месяцев службы Наталью командировали в Москву в составе команды Сил специальных операций представлять Вооруженные Силы Беларуси на Международном конкурсе «Воин Содружества-2012». Результат – второе место в общем зачете среди женщин-военнослужащих из семи команд стран-участниц.

Состязания были не из легких – пришлось и полосу препятствий преодолевать, сдавать нормативы по предметам боевой подготовки, метать на точность ножи, гранаты и саперные лопатки, поражать мишени из автомата Калашникова из различных положений. Соревновались бойцы не только в военном деле, но и демонстрировали свои знания военной истории и даже артистические способности: кто-то из конкурсантов пел, кто-то танцевал.

Гвардии ефрейтор контрактной службы Наталья Соловьян читала одно из своих любимых стихотворений Юлии Друниной «Зинка». Когда она прочитала последние строки, зал на минуту замер, а потом взорвался аплодисментами! Уже по результатам конкурса организаторами было принято решение присвоить одной из его участниц звание «Мисс Содружество». По единодушному мнению жюри этого титула удостоили Наталью.





Потом чередой пошли учения, полигоны, наряды – в общем, служба, что, впрочем, личной жизни не помешало – она вышла замуж, родила сына. После декретного отпуска Наталья, сменив фамилию на Онищук, продолжила службу в 38-й десантно-штурмовой бригаде.

В 2016 году вновь приняла участие в Международном конкурсе «Воин Содружества» и вновь завоевала призовое второе место в общем зачете среди женщин-военнослужащих. На достигнутом останавливаться не в характере Натальи и вот новое достижение – старший механик-телеграфист гвардии младший сержант контрактной службы Наталья Онищук награждена нагрудным знаком «Доблесть и мастерство».

Годы и обстоятельства меняют внешность, но глаза всегда остаются неизменными. У Натальи они по-прежнему внимательные и с искоркой озорства.

– Принять решение готовиться к прохождению испытаний, которые даже не всем парням по плечу, было нелегко, – рассказывает Наталья. – Страха трудностей, нагрузок не было. Были сомнения в полноте своих знаний и умений для столь серьезного экзамена, но в ходе подготовки они ушли. Очень уж хотелось проверить и испытать себя.

Четырехдневные испытания на право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство» – это около 40 тестов и нормативов по огневой, топографической, воздушно-десантной, военно-медицинской, радио- и инженерной подготовке, радиационно-химической биологической защите. Плюс десантирование из вертолета, 30-километровый марш-бросок по пересеченной местности, стрельба, а в довесок – полоса препятствий с преодолением водной преграды и спаррингами по рукопашному бою.

Она дошла до конца, практически на всех семи этапах получив оценку «отлично», и стала одной из 19 человек, удостоенных в конце мая заветного знака. Впервые в истории Вооруженных Сил Республики Беларусь эту награду получила девушка-военнослужащая.

– Что запомнилось больше всего? – интересуюсь у Натальи.

– 30-километровый марш. Когда ты идешь уже из последних сил, и сама себя спрашиваешь: зачем мне это нужно? Были моменты, когда хотелось сойти с дистанции. Но потом собиралась с мыслями и шла дальше. Трудно дался и норматив по преодолению 50 метров переползанием с оружием и пятнадцатикилограммовым рюкзаком за спиной.

– А как было на спаррингах?

– Старалась не просто выстоять эти три раунда, но выглядеть достойно… Противники не жалели, но ведь было бы обидно не дотерпеть.

– У тебя всё получилось, очередная высота взята. Что впереди?

– Останавливаться на достигнутом не собираюсь. Хочется дальше учиться, развиваться, стремиться к новому. Так что высот у меня еще много!