Живёт и здравствует турслёт, «БелТИЗ» его ждёт каждый год

Источник материала: Виртуальный Брест

Турслет – это отличная возможность выбраться на природу и на несколько дней отвлечься от повседневной суеты, пообщаться в неформальной обстановке, найти новых друзей и отдохнуть под звуки гитары, сидя у костра. Турслет - это трудности, преодолевая которые, мы становимся единым целым!





С 12 по 14 июня 2019 г. на базе отдыха «Ведрица» унитарного предприятия «Светоприбор» прошёл Республиканский спортивно-туристический слёт ОО «БелТИЗ». В этом году оспаривать звание сильнейших собралось 13 команд из всех регионов нашей страны. Брестскую область представляли 3 команды: команда «Зубр» Брестской областной организации ОО «БелТИЗ», команда «Молния» ПО УП «Вертекс-Брест» ОО «БелТИЗ» (г. Брест) и команда «Цунами» ПО УП «ЭлКис» ОО «БелТИЗ» (г. Пинск).

Открытие спортивно-туристического мероприятия прошло в торжественной обстановке. Каждая из команд в единой форме, со своей символикой дружно представила себя и прошла торжественным маршем. С приветственным словом к участникам спортивно–туристического слёта обратился председатель Центрального правления ОО «БелТИЗ» Шепель Олег Александрович, пожелав всем командам успешных стартов и хорошего настроения.





Организаторы слёта продумали всё таким образом, чтобы участники проявили себя в разных направлениях:

- в спортивном: соревнования по ОФП, которые включали в себя подтягивание на перекладине и прыжки в длину;

- в творческом: конкурс «Песня у костра», где все команды ярко и креативно демонстрировали свои таланты;

- в туристском: прохождение «Полосы препятствий» - «маятник», навесная переправа, параллельные перила, подъём–траверс–спуск, бревно с перилами, качающееся бревно, переноска «пострадавшего», оказание доврачебной помощи, вязка узлов.

Именно прохождение полосы препятствий для многих команд оказалось самым сложным и важным испытанием, ведь на неё выходят самые ловкие и выносливые. И побеждает та команда, которая преодолеет всё быстро и без ошибок. Здесь просто необходимы опыт и слаженность действий.

По итогам туристских состязаний среди команд Брестской области лучший показатель у команды «Зубр» Брестской ОО ОО «БелТИЗ» - 6 общекомандное место, а её участник Калиновский Пётр занял 2 место среди мужчин в подтягивании на перекладине. И в этом немалая заслуга председателя Ивацевичской РО ОО «БелТИЗ» Каленика И.Н., который сам был членом команды и в короткий срок смог собрать основной ее костяк.

В составе команды «Цунами» УП «ЭлКис» ОО «БелТИЗ» (г. Пинск) был заместитель директора по идеологической работе, председатель первичной организации предприятия Гедько В.А., а директор УП «Вертекс-Брест» ОО «БелТИЗ» Юхник О.В. лично приехал поддержать свою команду, что свидетельствует о искреннем переживании за команду и готовности поддержать ее в любой ситуации.

В ходе соревнований участники туристического слета не только продемонстрировали свое спортивное мастерство, но и энтузиазм, сплоченность и настоящую дружбу. Эти несколько дней подарили им незабываемые впечатления, хорошее настроение и огромный заряд бодрости.

Получилось прекрасное мероприятие, чувствовался высокий моральный дух команд и даже дождь не смог испортить участникам настроение и не убавил «боевого» задора. Зажигательная дискотека под открытым небом, несомненно, открыла новые возможности для общения и знакомства между всеми участниками турслёта.

У каждого присутствующего на спортивно–туристическом слёте, конечно же, свои ассоциации. Для одних турслет - это песни под гитару у костра; для других – картошка на углях с горчинкой дыма, а для некоторых – бессонные ночи в палатках под звонкие «трели» комаров. Но все мы схожи в одном: турслет – это, прежде всего, природа, свежий воздух, дружная компания и масса впечатлений и ярких воспоминаний.

14 июня состоялось торжественное подведение итогов и награждение победителей. Поздравили команды и наградили победителей заместитель председателя ЦП ОО «БелТИЗ» Антоненко М.Н. и главный судья соревнований Н.В. Соломонов.