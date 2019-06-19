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Женщина-водитель сбила семилетнего мальчика в Ивановском районе

20.06.2019 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Ивановском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадал семилетний ребенок, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Женщина-водитель сбила семилетнего мальчика в Ивановском районе

Авария случилась 19 июня примерно в 17.40 в деревне Верхустье. По предварительной информации, за рулем автомобиля ВАЗ находилась 57-летняя жительница Иваново. Проезжая улицу Нестерука, на закруглении дороги напротив одного из домов женщина сбила внезапно выбежавшего на проезжую часть мальчика.

В результате ДТП ребенок получил травмы, его госпитализировали в Пинскую центральную больницу.

ГАИ проводит проверку.

 
 
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  В Ивановском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадал семилетний ребенок, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома. Авария...
 
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