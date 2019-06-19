Женщина-водитель сбила семилетнего мальчика в Ивановском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

В Ивановском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадал семилетний ребенок, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария случилась 19 июня примерно в 17.40 в деревне Верхустье. По предварительной информации, за рулем автомобиля ВАЗ находилась 57-летняя жительница Иваново. Проезжая улицу Нестерука, на закруглении дороги напротив одного из домов женщина сбила внезапно выбежавшего на проезжую часть мальчика.

В результате ДТП ребенок получил травмы, его госпитализировали в Пинскую центральную больницу.

ГАИ проводит проверку.