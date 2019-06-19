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Грузовик сбил пьяного пешехода на трассе М1 в Жабинковском районе
20.06.2019 15:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Жабинковском районе на трассе М1 пьяный пешеход попал под колеса грузового автомобиля, сообщили БЕЛТА в управлении
Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 июня примерно в 22.50 на автодороге Брест - Минск - граница России. Автомобилем МАЗ с прицепом управлял 55-летний житель Столинского района. На 41-м км трассы водитель сбил 50-летнего мужчину, который двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части. С травмами его госпитализировали в Жабинковскую райбольницу.
Установлено, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. Также он не был обозначен световозвращающими элементами.
Кроме того, в Барановичах в этот день под колеса автомобиля BMW угодила женщина, переходившая дорогу на красный сигнал светофора. Пострадавшую доставили в городскую больницу.
Госавтоинспекция по фактам ДТП проводит проверки.
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В Жабинковском районе на трассе М1 пьяный пешеход попал под колеса грузового автомобиля, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома. ...
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