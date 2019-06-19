Грузовик сбил пьяного пешехода на трассе М1 в Жабинковском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

В Жабинковском районе на трассе М1 пьяный пешеход попал под колеса грузового автомобиля, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 июня примерно в 22.50 на автодороге Брест - Минск - граница России. Автомобилем МАЗ с прицепом управлял 55-летний житель Столинского района. На 41-м км трассы водитель сбил 50-летнего мужчину, который двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части. С травмами его госпитализировали в Жабинковскую райбольницу.

Установлено, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. Также он не был обозначен световозвращающими элементами.

Кроме того, в Барановичах в этот день под колеса автомобиля BMW угодила женщина, переходившая дорогу на красный сигнал светофора. Пострадавшую доставили в городскую больницу.

Госавтоинспекция по фактам ДТП проводит проверки.