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Дама хотела поехать "под знак", а тут автобус. Пришлось пойти "по столбам"

20.06.2019 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

18 июня 2019 года, город Брест, время примерно 17.05. Все, кто часто ездит в районе пригородного вокзала, прекрасно знают перекресток Кижеватова и ул. Спортивный. Видимо даме ну очень нужно было на минуточку, или на секундочку, а остальное -подождет.

Дама хотела поехать "под знак", а тут автобус. Пришлось пойти "по столбам"

Но в таком случае лучше было бы проехать далее по Кижеватова и повернуть налево, где автобусы, хотя там тоже есть запрещающие знаки.

Учите правила и будьте внимательны за рулем. На этот раз вроде обошлось (ну почти, смотрите видео до конца).

 
Теги: Брест
 
 
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  18 июня 2019 года, город Брест, время примерно 17.05. Все, кто часто ездит в районе пригородного вокзала, прекрасно знают перекресток Кижеватова и ул. Спортивный. Видимо...
 
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