Источник материала: Виртуальный Брест

18 июня 2019 года, город Брест, время примерно 17.05. Все, кто часто ездит в районе пригородного вокзала, прекрасно знают перекресток Кижеватова и ул. Спортивный. Видимо даме ну очень нужно было на минуточку, или на секундочку, а остальное -подождет.





Но в таком случае лучше было бы проехать далее по Кижеватова и повернуть налево, где автобусы, хотя там тоже есть запрещающие знаки.

Учите правила и будьте внимательны за рулем. На этот раз вроде обошлось (ну почти, смотрите видео до конца).