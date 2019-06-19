По Беловежской пуще гуляет медведь. Есть фото

Источник материала: Виртуальный Брест

На приграничной польско-белорусской территории Беловежской пущи гуляет медведь.





Появление косолапого в приграничных лесах всегда вызывает бурный интерес. Для лесных туристов и грибников это потенциальная опасность, для местных жителей угроза их хозяйству, а для учёных очень редкий экземпляр, за которым хочется понаблюдать и надеяться, что медведь поселиться и будет разнообразить фауну этих мест.

14 июня 2019 фотокамеры польского лесничества в южной части Беловежской Пущи зафиксировали молодого медведя рядом с польско-белорусской границей. Медведь уже подтвердил свою любовь к сладкому мёду, повредив улеи на одной из пасек у границы.

Это первый за 16 лет медведь замеченный в Беловежской Пущи. В конце мая текущего года следы медведя (вероятно его же) зафиксировали в Пружанском районе Беларуси. Ближайшая к Беловежской пуще популяция медведей живёт в Налибокской пуще (расположена на границе Гродненской и Минской области) в 200 км от места сегодняшней фотофиксации. Молодые медведи уходя от матери могут проходить сотни километров в поисках нового места для жизни.

Медведи исчезли из Беловежской Пущи во второй половине XIX века (известно, что последний медведь был застрелен в 1878 году во время царской охоты).

Как оберечь себя от диких животных в лесу? Если будучи в лесу видите медведя, нельзя делать резких движения, убегать и отворачиваться спиной. Следует шагами отступать назад от медведя. В лесах стоит обходить стороной густые заросли или поваленные деревья, которые часто используются дикими животными для жилища. Не стоит также бояться ходить в лес, большинство животных живут ночной жизнью, у них очень хорошо развит нюх и сами они не горят желанием встретиться с всеядными людьми.