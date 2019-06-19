Как решается вопрос жилья для многодетных на Случчине

Источник материала: Слуцк Город

Во время «Большого разговора» в марте этого года Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко акцентировал внимание на вопросах обеспечения жильем многодетных семей. Как решается эта задача на Случчине, рассказала начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Слуцкого райисполкома Людмила Михайловна Попченя:



– По состоянию на 1 июня на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Слуцком районе 400 многодетных семей: 325 на учете в райисполкоме и 75 – в сельисполкомах, в 75 семьях – по четверо и более деток.



В соответствии с решением Миноблисполкома планируется, что в нынешнем и следующем годах на Слутчине будут обеспечены жильем 254 многодетные семьи, в том числе в этом году – 150. С целью решения этой задачи на улице Чехова в Слуцке начато строительство двух многоэтажных домов: 100-и 40-квартирного дома. Работы выполняют Солигорский домостроительный комбинат и ПМК-225. Это долевое строительство, как и определено законодательством, для многодетных семей оно проводится с господдержкой. С многодетными семьями уже заключено 128 договоров создания объектов долевого строительства, приняты решения райисполкома о предоставлении субсидий 110 многодетным семьям по Указу Президента Республики Беларусь №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» от 4 июля 2017 года, многодетные семьи заключили 45 кредитных договоров с банками под строительство квартир в многоэтажных домах.



Часть многодетных семей включена в списки на получение социального жилья, а также земельных участков под строительство индивидуальных домов. 64 семьи этой категории ведут строительство индивидуальных домовладений, в минувшем году 42 многодетные семьи получили субсидии на эти цели. В 2019 году три многодетные семьи улучшили свои жилищные условия, в том числе 2 семьи приобрели дома.