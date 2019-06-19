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Романчук о решении гомельских властей: «Это дерзкая пощёчина лично Лукашенко»

20.06.2019 14:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный экономист высказался о протесте жителей деревни Поколюбичи Гомельского района против решения властей построить аптеку на месте братского захоронения красноармейцев.

Романчук о решении гомельских властей: «Это дерзкая пощёчина лично Лукашенко»
Как сообщает Радыё Свабода, против выступила вся деревня. Люди собрали около тысячи подписей под обращением в инстанции.

― Отказываюсь верить, что ТАКОЕ происходит в Беларуси, ― пишет Ярослав Романчук. ― Это дерзкая пощёчина лично Александру Лукашенко. Просто взяли и размазали его репутацию по асфальту. Размазали назначенные им же чиновники. Наглые, бесцеремонные местечковые феодалы. Вообразили себя хозяевами городов и районов. Народ? Население? Электорат? Плевать! В стойло их.

Это осквернение народной памяти о погибших в годы второй мировой войны. Ставить вопрос о сносе братской могилы погибшим воинам в Гомельском районе, чтобы построить аптеку...  Даже слово «кощунство» в такой ситуации кажется слишком мягким.



...«Я за своё. Я за Родину», ― с горечью и негодованием говорит пожилой житель деревни Поколюбичи Гомельского района. Он вместе со своими земляками уже больше года защищает то, что охраняется, как зеница ока, всеми без исключения белорусами, независимо от политических взглядов, уровня доходов, социального положения и образования.

В 1967 году в сквере деревни была установлена скульптурная композиция и плита с именами павших в борьбе с фашистскими оккупантами. Погибли 518 солдат советской армии. Они похоронены в братской могиле. На фронтах и в партизанской борьбе погибли 294 жителя.

...И вот нашлись некие мерзавцы в гомельских властях, которые решили на месте военного мемориала построить аптеку. Это в деревне (!), где места полным-полно. Это же не центр Минска, Киева или Москвы.

...Целый год власти этого района не могут решить, сносить военный памятник или нет. Как ТАКОЕ вообще могло прийти в голову органу власти в окровавленной войной Беларуси? Если бы подобное происходило в Украине, российские телеканалы вмиг бы разнесли новость о том, как фашисты во власти расправляются с народной памятью и оскверняют могилы воинов.


...Это кошмар. Если бы не было видео, я бы подумал, что это какая-то гнусная, грубая провокация. Но вот наши люди, с дрожащими руками и голосами. Просят чиновников-богов о милости...

Как считает Ярослав Романчук, пишет gazetaby.com, глава государства должен завтра же уволить председателя Гомельского райисполкома Елену Алексину.

― Надо так встряхнуть гомельские власти, чтобы все местные порочные кружки феодалов-правителей, наконец, поняли своё место. Нужно тщательное расследование планов строительства аптеки на предмет возможности коррупции. Нужен глубокий аудит всех номенклатурно-силовых, коммерческих связей на предмет сращивания против населения.

Нужно завтра же извиниться перед жителями Поколюбич и заверить их, что никогда военные мемориалы не падут жертвой номенклатурно-коммерческого сговора.

Если Александр Лукашенко, глава его администрации Наталья Кочанова и генеральный прокурор Александр Конюк не примут адекватные меры в защиту военного мемориала, это будет означать только одно. Захват Беларуси мощными номенклатурно-силовыми, олигархическими кланами вступил в необратимую фазу, ― заключил Романчук.


 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Известный экономист высказался о протесте жителей деревни Поколюбичи Гомельского района против решения властей построить аптеку на месте братского захоронения...
 
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