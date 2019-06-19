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Власти американского города выплатят хакерам $600 000 выкупа

20.06.2019 14:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Городской совет единогласно одобрил идею выплатить выкуп хакерам для сохранения важной информации.

Фото: pixabay.com

Городской совет в американском городе Ривьера-Бич (Флорида) вчера, 19 июня, единогласно проголосовала за то, чтобы оплатить требования хакеров, которые взяли под контроль компьютерную систему города и заблокировали доступ к хранимым данным. Об этом сообщает Радио Свобода.

Власти решили, что нет другого выбора, кроме как выплатить киберпреступникам $600 000 в обмен на сохранение важной информации.

Расходы будут покрыты городской страховой компанией, а оплату осуществят с помощью биткоинов, которые невозможно отследить.

Власти города проголосовали также за то, чтобы потратить около $1 млн на новые компьютеры и оборудование после того, как хакеры взяли под контроль систему три недели назад. По предварительным данным, они вошли в систему, когда городской чиновник щелкнул на вредоносную ссылку в электронной почте.
В последние годы многие компании и правительственных учреждений в США стали жертвами подобных атак хакеров. ФБР сообщало, что в прошлом году в США было зарегистрировано почти полторы тысячи кибератак, а жертвы заплатили хакерам $3,6 млн.


 
 
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Городской совет единогласно одобрил идею выплатить выкуп хакерам для сохранения важной информации.
 
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