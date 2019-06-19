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Как наркобизнес меняется и вербует детей

20.06.2019 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Какие районы Минска самые "наркотические", как в наркобизнес попадают подростки и куда обращаться, если заметили граффити с рекламой психотропов на стене подъезда, выяснил Sputnik.

Как наркобизнес меняется и вербует детей
© Photo : УВД Могилева
Практически каждый день в СМИ появляются новости о задержанных "закладчиках" психотропов. Их не пугают ни сроки по 328-й статье Уголовного кодекса, ни осуждение общества. Многие из них – подростки, которых привлекли "легкие" деньги.

Корреспондент Spuntik Ирина Букас побеседовала с начальником управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома Александром Сазоновым и узнала, как сейчас обстоят дела с наркоугрозой в Минске, какими хитростями пользуются "закладчики" психотропов, чтобы не привлекать внимания, и к чему может привести легализация марихуаны.


Начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома Александр Сазонов
© SPUTNIK / ИРИНА БУКАС

Что скрывает безобидное граффити

В какой-то момент Минск захлестнула волна "наркотических" граффити. На стенах подъездов и в подворотнях стали массово появляться надписи о продаже психотропов.

"В основном "наркотическую" рекламу стараются разместить в спальных районах. Сплошь и рядом были такие надписи в Каменной Горке, на проспекте Дзержинского, в Малиновке, в Первомайском районе и на Ангарской", – отметил Александр Сазонов.

Большинство людей может и вовсе не обратить внимания на надписи. Но на них обязательно клюнут наркоманы, а также могут заинтересоваться и подростки, которым просто любопытно, о чем идет речь.


"Насторожить человека должна надпись с буквенным сочетанием "СК", "МИКС", "СОЛЬ". Как правило, идет ссылка на мессенджер Telegram. Остальные словосочетания могут быть совершенно разными, привлекающими внимание потребителей. Например, это могут быть слова "Эскобар", "Бятя-шоп", "Лизард-синдикат" – названия магазинов. Организатор последнего был задержан в Минске на днях, он даже сделал и раздавал свои визитки", – рассказывает представитель ГУВД.

Если человек увидел граффити или надпись с указанием, где приобрести наркотики, ему нужно сообщить об этом в органы внутренних дел. "А мы вместе с сотрудниками коммунальных служб принимаем меры к их устранению", – заверил Александр Владимирович.

Информация об интернет-магазинах, распространяющих наркотики, проверяется – оперативники выясняют, кто занимается распространением и кто стоит на верхушке наркобизнеса. Выясняется также, кто нанес граффити – такие действия можно квалифицировать как соучастие.

"В большинстве случаев мы устанавливаем тех, кто делает надписи. К примеру, в этом году на столичном проспекте Дзержинского на остановках кто-то нанес несколько "наркотических" граффити. Мы выяснили, кто это сделал, и привлекли этих людей к ответственности за нарушение законодательства о рекламе, как ни странно. Мы думали, что их привлекут за повреждение и порчу имущества, но суд посчитал иначе", – поясняет начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми.

Всего лишь работа

Встречаются на улицах Минска и граффити с надписью "Работа" со ссылкой на канал в Telegram. "Таким способом распространители привлекают для работы "закладчиков". К сожалению, многие клюют на это. Тот, кто понимает суть работы и ответственность, отказывается и сообщает в милицию. Но есть и те, кто соглашается", – констатирует Александр Владимирович.

Большинство задержанных "закладчиков" рассказывают, как они получили работу.

"Часто предложения о такой работе приходят в соцсетях либо в мессенджерах. Человеку стало интересно, и он решил сыграть в рулетку с законом. Все "закладчики" на самом деле знают, чем они занимаются. Им в самом начале подробно рассказывают, что они будут делать. Таких, которые работают по неведению, просто нет", – подчеркнул собеседник.

Многие "граффитисты" также попадают в наркобизнес, когда ищут работу и натыкаются на объявления о том, что нужны специалисты для нанесения рекламы. "Таких недавно задержали. Причем они знали, что это реклама магазина наркотиков, но все же согласились. При проведении отработки их причастность к обороту наркотиков установлена не была. Фактически, они играли роль рекламных агентов", – говорит Сазонов.

По его словам, оперативной информации об интернет-магазинах наркотиков хватает.

"Но, как показывает практика, лица, которые организуют их работу, находятся далеко за рубежом. Сеть интернет, имеющиеся возможности проводить разговоры и переписку с использованием программных продуктов, которые скрывают IP-адреса, позволяют им оставаться не найденными", – отметил он.

Но и в этом направлении есть определенные успехи. "Устанавливаются организованные преступные группы, которые поставляют наркотик на территорию Беларуси, расфасовывают его на крупные "клады", а в дальнейшем – на более мелкие", – отметил представитель ГУВД.

Самые "наркотические" районы Минска

Чтобы понимать, как обстоят дела с наркотиками в столице, ГУВД Мингорисполкома ведет статистику. "Больше всего наркоманов, стоящих на учете, проживают во Фрунзенском районе – более тысячи, на втором месте – Заводской район (807), на третьем – Первомайский район (697). Всего в Минске стоит на учете 5 тысяч 11 человек", – озвучивает цифры Сазонов.

По официальной формуле МВД, эту цифру нужно умножать на семь, чтобы понимать истинные масштабы наркомании с учетом латентного потребления. "То есть, по подсчетам, в Минске около 35 тысяч наркоманов", – пояснил начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми.

За прошлый год было пресечено восемь каналов поставки наркотиков, два из которых – с территории Евросоюза, шесть – с территории России. В этом году пресекли шесть каналов поступления наркотиков, и все они – с территории РФ.

"Наркотики постоянно мигрируют. В большинстве случаев они идут из российской территории, где существуют нарколаборатории. В этом году на территории Минского района сотрудниками ФСБ и Погранкомитета Беларуси была выявлена очень крупная нарколаборатория. Это говорит о том, что россияне делают психотропы, предназначающиеся для России, на нашей территории", – констатировал собеседник.

С начала 2019 года синтетические наркотики изымали в Минске 228 раз, растительного происхождения – 211 раз. "Если раньше было 70% "синтетики", то сейчас цифры практически сравнялись. Через интернет продается большой спектр наркотиков – от гашиша, кокаина, героина, Альфа-PVP, мефедрона и так далее", – перечислил он.

В наркотической сфере не бывает случайных людей, говорит Сазонов. "Радует то, что каждый год количество несовершеннолетних наркоманов уменьшается – их или выявляют меньше, или они на самом деле меньше потребляют. При этом количество наркопреступлений, совершаемых подростками, растет", – озвучил он печальную статистику.

Как вычислить "закладчика"

Свои методы работы в управлении по наркоконтролю никому не раскрывают. "Но могу сказать, что очень важную роль играет аналитическая работа – сопоставление, анализ и дедукция", – рассказал Александр Владимирович.

Распространители наркотиков – люди креативные, поэтому в рамках закона приходится креативить и оперативникам.

"В основном распространители выдумывают новые методы сокрытия следов преступления, чтобы нам было сложнее найти их местоположение и задержать их. Они используют изощренные методы создания закладок. Один из задержанных рассказал нам, какие инструкции приходили от куратора магазина. К примеру, ему поступила инструкция купить собаку, чтобы ее выгуливать и делать закладки, – это малоприметно. Если есть девушка – рекомендуют купить детскую коляску и с ней ходить и делать закладки. Это не так привлекает внимание, это дополнительная защита и конспирация", – описал собеседник.

Часто помогают задержать "закладчиков" обычные люди – они звонят и сообщают, что кто-то копается в земле.

"Один из последних примеров был в начале этого года. Парень и девушка из Москвы приехали в Минск на маршрутке с шестью килограммами гашиша в рюкзаке. Они сняли квартиру в центре города, взяли лопату и резиновые сапоги и отправились в лесопарковую зону на окраине города, чтобы закопать "клады". Люди заметили их и позвонили в милицию. Оперативники задержали москвичей с тремя с половиной килограммами наркотика, и еще 2,5 килограмма было изъято по их месту жительства", – отметил представитель ГУВД.

Идут на хитрости и те, кто попался: находясь в суде, они стараются себя обелить, чтобы смягчить наказание. "У нас много случаев, когда после задержания детей приходят родители и говорят нам, что их ребенок готов сотрудничать. В частности, одна мама после задержания пришла ко мне и предложила, чтобы ее сын рисовал хорошие профилактические картины. Но этим раньше надо было заниматься вместо того, чтобы связываться с наркотиками", – считает Сазонов.

Кто виноват и что делать?

Общество всегда винит в том, что ребенок попал в неприятную ситуацию, государство. В первую очередь школу и педагогов.

"Но кто для ребенка в данный момент имеет больший авторитет? Раньше учителей слушали, уважали. Сейчас все не так. Учителя проводят классные часы, рассказывают о каких-то важных вещах. Но дети не воспринимают. Я убежден, что лучшая профилактика наркомании и распространения наркотиков – это работа родителей с детьми. Они закладывают те основы, которые формируют мышление уже в подростковом возрасте", – убежден Александр Владимирович.

Поэтому ГУВД Мингорисполкома активно работает с  родителями. Это выступления и на родительских собраниях, и на собраниях в трудовых коллективах. "Мы рассказываем, какие используются мессенджеры для приобретения наркотиков и для работы закладчиком, какие существуют жаргоны, как выглядит закладка, как выглядит фото с закладкой. Эти нюансы мы рассказываем, чтобы родители обратили внимание на поведение своего ребенка", – перечисляет собеседник.


Появилась и новая методика. "В каждом классе есть профильная группа в Viber, куда классный руководитель сбрасывает информацию, касающуюся учебы. Мы пошли туда и составили тексты о том, как вербуют подростков для работы закладчиками. С конкретными примерами и сроками наказания. Родители это читают и начинают более пристально наблюдать за своими детьми", – пояснил он.

Если ребенок ищет работу, родителям лучше проконтролировать процесс, чтобы он не ввязался в неприятности.

"Можно вместе с ребенком поискать ему место. А если он сам нашел работу, надо поинтересоваться, чем он будет заниматься. Нужно вникать – это самое главное", – подчеркнул представитель ГУВД.

Сроки меньше, но никакого легалайза

На прошлой неделе парламентарии приняли поправки в 328-ю "антинаркотическую" статью Уголовного кодекса. В частности, были снижены нижние пределы сроков наказания по 2-й и 3-й частям статьи. По мнению Александра Сазонова, это не станет послаблением для распространителей психотропов.

"Категория совершаемых преступлений с учетом снижаемого порога не претерпела изменений. Если это было тяжкое преступление, связанное со сбытом наркотиков, оно таким и осталось, и высший предел остался. Снижение нижнего порога сроков – это возможность суду назначить наказание в соответствии с совершенным деянием", – считает он.

По его словам, это позволит суду разделять степень ответственности в зависимости от того, какую общественную опасность представляет подозреваемый. "Например, парень, находясь в компании, передал другому сигарету, чтобы тот покурил марихуану. По сути, он не представляет такую же серьезную общественную опасность, как тот же "закладчик", – объяснил собеседник.

Недавно был вброс, согласно которому болельщикам Европейских игр якобы разрешили употреблять марихуану в медицинских целях. В связи с этим активизировались те, кто борется за легалайз в Беларуси. Александр Владимирович считает, что основная проблема, которую может повлечь за собой такое решение – отсутствие контроля над тем, кто и как курит марихуану.


"Это может привести к тяжким последствиям. Представьте, например, водителя автобуса или руководителя полетом самолета, который курит марихуану. А что будет, если этот человек – постоянный потребитель, и у него начнутся судороги в пути?" – задался риторическим вопросом представитель ГУВД.

И Сазонов, и ведомство, которое он представляет, категорически против легализации марихуаны в Беларуси.

"В нашей стране это не приемлемо. Хочешь "подудеть" – езжай в ту страну, где это разрешено. У нас такого не будет никогда", – заключил Александр Владимирович.


 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Какие районы Минска самые "наркотические", как в наркобизнес попадают подростки и куда обращаться, если заметили граффити с рекламой психотропов на стене...
 
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