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Николя Саркози пойдёт под суд
Источник материала: Партизан
Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции.
В среду его апелляции на решение об открытии процесса отклонил кассационный суд Парижа.
Экс-главу Пятой республики обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и подкупе.
По версии следствия, Саркози при посредничестве адвоката Тьерри Эрзога пытался получить секретную информацию о деле, касаемом финансирования его избирательной кампании, у прокурора Жильбера Азибера, обещая ему хорошую должность в Монако.
Эта информация всплыла после того, как бывшего президента поставили на прослушку, в связи с подозрениями в получении финансовой помощи от ливийского диктатора Муаммара Каддафи.
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Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции.
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