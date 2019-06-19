Михаил Мархель назначен главным тренером футбольной сборной

Решением исполкома Ассоциации "Белорусская федерация футбола" управление национальной командой республики доверено 52-летнему минчанину. Мастер спорта СССР, нападающий провел более двух сотен матчей на профессиональном уровне, причем как внутри Беларуси, так и за ее пределами. На родине Михаил Михайлович защищал цвета бобруйского "Шинника", столичных "Динамо", "Торпедо"-МАЗа и "Звезды"-ВА-БГУ, могилевского "Днепра" и "Молодечно-2013". За пределами Беларуси Мархель отметился удачным легионерским опытом в первенствах России, Венгрии и Югославии.









Тренерскую карьеру специалист начал в 1997 году — и неизменно рекомендовал себя как профессионал, прекрасно раскрывавший потенциал молодых футболистов. За время профессиональной деятельности четырежды выводил сборные страны (U-17, U-19) в элитные раунды чемпионатов Европы. В 2011 году будучи ассистентом главного тренера молодежной сборной республики помог команде U-21 завоевать бронзовые награды чемпионата Европы. В 2012 году в качестве ассистента главного тренера олимпийской сборной РБ готовил команду и выступал с ней на Играх в Лондоне. Обладатель лицензии "Pro" УЕФА, Мархель с 2012 года неизменно вовлечен в руководство юношеской сборной страны. В 2019 году был назначен рулевым молодежной сборной Беларуси, во главе которой стартовал с победы 10:0 над Гибралтаром —крупнейшей за всю историю официальных международных выступлений наших команд на международной арене, — пишет сайт БФФ.



