







Суд Гродненского района 14 июня вынес приговор в отношении бывшего директора РУП "Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт". Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.430 УК (получение взятки), ч.3 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).





В сентябре 2016 года мужчина достиг договоренности с директором строительной фирмы о содействии в заключении договоров на выполнение строительных работ на объектах предприятия "Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт".

В итоге он получил взятку в виде принятия выгод имущественного характера и строительных материалов на сумму более Br16 тыс. Кроме того, в 2017 году директор ввел в заблуждение работника предприятия, указал тому оформить документы, а позже подписал акт о списании одного из резервуаров. Позже емкость была использована должностным лицом для обустройства автономной канализации на частном участке в Гродненском районе. Ущерб составил Br6 тыс. Бывший руководитель предприятия признан виновным.





Он приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Кроме того, он на срок в 5 лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей.





Приговор в законную силу не вступил.