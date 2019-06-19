Европейский инвестиционный банк выделит 110 млн евро на реконструкцию дороги до литовской границы

avto.ej.by В частности, автомобильной дороги М7 в сумме до 110 млн евро сроком на 29 лет. Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций, на заседании Валютно-кредитной комиссии Совета министров поддержано предложение Минтранса о привлечении займа Европейского инвестиционного банка для финансирования проекта «Транспортное сообщение Беларуси», пишетВ частности, автомобильной дороги М7 в сумме до 110 млн евро сроком на 29 лет.





Минтрансу даны полномочия на подписание проекта Договора о финансировании между Республикой Беларусь и Европейским инвестиционным банком и координации действий республиканских органов государственного управления, а также других организаций, участвующих в реализации данного проекта.



