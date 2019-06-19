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Европейский инвестиционный банк выделит 110 млн евро на реконструкцию дороги до литовской границы
Источник материала: Партизан
Совет министров одобрил привлечение кредита Европейского инвестиционного банка на реконструкцию трассы М7 "Минск-Ошмяны-граница Литвы".
Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций, на заседании Валютно-кредитной комиссии Совета министров поддержано предложение Минтранса о привлечении займа Европейского инвестиционного банка для финансирования проекта «Транспортное сообщение Беларуси», пишет
Минтрансу даны полномочия на подписание проекта Договора о финансировании между Республикой Беларусь и Европейским инвестиционным банком и координации действий республиканских органов государственного управления, а также других организаций, участвующих в реализации данного проекта.
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Совет министров одобрил привлечение кредита Европейского инвестиционного банка на реконструкцию трассы М7 "Минск-Ошмяны-граница Литвы".
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